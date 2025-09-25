Unión Europea Pone ‘sobre la Mesa’ Derribar Aviones Rusos que Pisen suelo de la OTAN

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, advirtió que “está sobre la mesa” la opción de derribar los aviones rusos que ingreses a territorio de la OTAN. Esta declaración llega después de que aviones de Rusia invadieran el espacio aéreo de Estonia y de que drones fuesen derribados en Polonia.

Las incursiones de aeronaves rusas en territorio de la OTAN

Los últimos meses han visto cómo crecen las tensiones entre Europa y Rusia, después de las incursiones de aeronaves rusas en el espacio aéreo de la OTAN. Primero, drones rusos que supuestamente se dirigían a Ucrania fueron interceptados en Polonia.

Aunque no es nuevo el ingreso de aeronaves de Rusia en territorio de la OTAN, sí es la primera vez desde febrero del 2022 que un país decide derribarlos. Al respecto, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, denunció que, contrario a lo que alegó Rusia, fue un ingreso deliberado.

Posteriormente, el pasado 19 de septiembre, tres cazas rusos MiG-31 invadieron el espacio aéreo de Estonia por 12 minutos. Se trataba, según la autoridades del país báltico, del cuarto incidente de este tipo en el año.

Algo que tienen en común Polonia y Estonia es que ambos países estuvieron bajo la órbita soviética durante la Guerra Fría; Estonia, de hecho, fue parte de la URSS. Ambos países, que hoy son ejemplo del éxito económico en Europa del Este, también han sido de los principales aliados de Ucrania tras la invasión de las tropas de Vladimir Putin.

A estos casos, se debe sumar el de Dinamarca, que denunció la presencia de drones desconocidos cerca de cuatro aeropuertos suyos. El gobierno danés señaló que detrás de esta incursión estaría un “actor profesional” y apuntó hacia Moscú como posible responsable.

Ursula von der Leyen considerará derribar aviones rusos que entren a territorio de la OTAN

Ahora, durante una entrevista con CNN, Ursula von der Leyen defendió que la Unión Europea tiene derecho a defender su territorio. La presidenta de la Comisión Europea señaló que “está sobre la mesa” la propuesta de derribar los aviones rusos que ingresen al territorio de la OTAN.

Mi opinión personal es que tenemos que defender nuestro territorio y eso significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras

Aunque la política alemana dejó claro que la decisión es de la OTAN, también sostuvo que la intención de Putin es vulnerar a las democracias de la Unión Europea.

Es una guerra híbrida que [Rusia] está librando contra las democracias de la Unión Europea. Es decisión de la OTAN, pero yo digo muy claro: no toques nuestro territorio.

Este viernes 26 de septiembre, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantendrá una “reunión inicial” con representantes de la OTAN, así como de nueve de sus países miembros, para abordar la propuesta de crear un “muro antidrones”. Según Thomas Regnier, portavoz de la Unión Europea, la reunión, que incluirá también a Ucrania, recogerá las preocupaciones de los países ubicados al oriente de Europa y que son susceptibles a las incursiones rusas.

Estas últimas incursiones con drones ponen de relieve una vez más el trabajo que se está realizando actualmente para construir ese muro contra drones.

