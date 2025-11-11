Atacante con Explosivos Se Detona Frente a Tribunales en Pakistán; Hay Varios Muertos

Un atacante suicida mató este martes 11 de noviembre al menos a 12 personas e hirió a varias más en la capital de Pakistán, tras detonar sus explosivos junto a un vehículo policial frente a tribunales de distrito en Islamabad, según dijo el ministro del Interior del país.

El sujeto intentó "entrar en el recinto del tribunal, pero, al no lograrlo, apuntó a un vehículo policial", dijo Mohsin Naqvi, el ministro del Interior, a los periodistas, a quienes confirmó la cifra de fallecidos y añadió que había al menos 27 heridos.

No culpó a ningún grupo armado, pero agregó que las autoridades "investigan todos los aspectos" del ataque. Naqvi dijo que los investigadores policiales han confirmado que la explosión fue causada.

El terrorista hizo explotar su chaleco con explosivos frente al Complejo Judicial, que alberga varios tribunales de distrito.

La Policía señaló que fueron recuperadas partes del cuerpo del terrorista suicida en el lugar de los hechos, añadiendo que los equipos forenses habían iniciado el proceso de identificación del atacante.

La explosión, que se oyó a kilómetros de distancia y también dañó varios vehículos estacionados fuera del tribunal, ocurrió en un momento en que el área suele estar abarrotada de cientos de visitantes que asisten a vistas judiciales.

Pakistán ha sufrido ataques milicianos en todo el país y enfrenta un auge de los talibanes locales.

Ataque en descanso de las cortes, con varias personas en el lugar

La administración distrital evacuó las instalaciones judiciales, mientras que los departamentos de seguridad lanzaron una operación de búsqueda por la zona.

Previamente, la televisora paquistaní dijo antes que al menos 13 personas habían resultado heridas, según un balance preliminar. Las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que habían llegado para audiencias en el tribunal, informó el medio.

Malik Khalid Khan, un abogado que estaba presente dentro del Complejo Judicial en ese momento, declaró a Xinhua que el ataque se produjo durante el descanso de las cortes, cuando varias personas fueron al exterior de las mismas.

La Policía y los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar y trasladaron a los cadáveres y heridos al Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán. La cifra de víctimas podría aumentar, debido a la gravedad de los lesionados, indicaron fuentes policiales a Xinhua.

Frustran atentado en colegio de cadetes

Unas horas antes, fuerzas de seguridad paquistaníes dijeron haber frustrado un intento de milicianos de tomar como rehenes a cadetes en un colegio administrado por el ejército durante la noche, tiempo local, cuando un atacante suicida con coche bomba y otros cinco talibanes paquistaníes atacaron la instalación en una provincia del noroeste.

El ataque al colegio comenzó el lunes por la noche, hora de Pakistán, cuando un atacante intentó asaltar el colegio de cadetes en Wana, una ciudad en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera afgana. El área había servido hasta hace pocos años como base para los talibanes paquistaníes, Al Qaeda y otros milicianos extranjeros.

Según Alamgir Mahsud, el jefe de policía local, dos de los milicianos fueron rápidamente abatidos por las tropas, mientras que otros tres lograron entrar en el complejo antes de ser acorralados en un bloque administrativo. Comandos del ejército participaban en la operación de respuesta y el martes aún había un intercambio intermitente de disparos, dijo Mahsud.

El bloque administrativo está alejado del edificio que alberga a cientos de alumnos y miembros del personal.

El TTP, que es separado, pero aliado de los talibanes de Afganistán, negó su participación en el ataque al colegio. El grupo se ha envalentonado desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021, y se cree que muchos de sus líderes y combatientes se han refugiado en Afganistán.

Enfrentamiento con milicianos

Pakistán ha registrado un aumento en los ataques milicianos en los últimos años. El asalto más mortífero a una escuela ocurrió en 2014, cuando hombres armados talibanes mataron a 154 personas, en su mayoría, niños, en una escuela administrada por el ejército en Peshawar.

Según el ejército, los atacantes querían repetir el lunes, lo que sucedió durante el ataque de 2014 en Peshawar.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han aumentado en los últimos meses. Kabul culpó a Islamabad por ataques con drones el 9 de octubre que mataron a varias personas en la capital afgana y prometió represalias. Los enfrentamientos transfronterizos resultantes mataron a docenas de soldados, civiles y milicianos antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre, que sigue vigente.

Desde entonces se han llevado a cabo dos rondas de conversaciones de paz en Estambul -la última el jueves- pero terminaron sin acuerdo después de que Kabul se negó a proporcionar una garantía por escrito de que el TTP y otros grupos armados no usarían el territorio afgano contra Pakistán.

Un alto el fuego anterior y breve entre Pakistán y el TTP, mediado por Kabul en 2022, colapsó más tarde después de que el grupo acusara a Islamabad de violarlo.

