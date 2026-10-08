Familia de Exmoderadora de Contenido en Barcelona Demandará a Meta por su Suicidio

La familia de Inés Mendoza, una exmoderadora de contenido de Meta en Barcelona, prepara acciones legales contra la compañía tras el suicidio de la joven. Sus abogados sostienen que el deterioro de su salud mental estuvo relacionado con la exposición constante a material violento durante el tiempo que trabajó para la empresa.

Mendoza, de nacionalidad francesa, trabajó entre 2022 y febrero de 2025 en la Torre Glòries de Barcelona, donde se encargaba de revisar publicaciones de Facebook, Instagram y Messenger. La operación estaba a cargo de una empresa subcontratada por Meta.

La joven había sufrido un primer intento de suicidio en 2023, cuando todavía trabajaba como moderadora. Posteriormente, tuvo bajas por problemas de salud mental y dejó su puesto en febrero de 2025. Según sus abogados, la mutua laboral le había recomendado abandonar la empresa.

Mendoza se encontraba además en proceso de incorporarse a una demanda colectiva impulsada por antiguos moderadores de contenido de Meta en Barcelona. El despacho Bastet Advocats representa a cientos de trabajadores que reclaman compensaciones por daños psicológicos que atribuyen a la exposición continuada a material violento.

Los moderadores revisan publicaciones que pueden incluir imágenes de violencia extrema y otros contenidos sensibles para determinar si deben permanecer en las plataformas. En el caso de Mendoza, sus abogados señalan que durante su trabajo estuvo expuesta a contenidos relacionados con asesinatos, suicidios y abusos sexuales.

El conflicto laboral ya cuenta con antecedentes judiciales. En marzo de 2026, el Tribunal Supremo de España inadmitió el recurso presentado por CCC Barcelona Digital Services contra una resolución que había reconocido la relación entre el trabajo de un moderador y los daños psíquicos que sufrió después de revisar contenidos sensibles para Meta. Con esa decisión, la sentencia quedó firme.

La familia de Mendoza analiza ahora acciones contra Meta y la empresa que operaba el servicio de moderación en Barcelona. Sus abogados también estudian reclamar una indemnización por los daños que atribuyen a las condiciones en las que la joven realizó ese trabajo.

El despacho Bastet Advocats sostiene que el caso de Mendoza se suma a una demanda colectiva de cientos de exmoderadores y señala que el procedimiento judicial permanece pendiente de una fecha para el juicio.

PT