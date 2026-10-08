Internacional

Familia de Exmoderadora de Contenido en Barcelona Demandará a Meta por su Suicidio

Inés Mendoza trabajó revisando contenido violento para Facebook e Instagram, tuvo bajas por problemas de salud mental y dejó su puesto en febrero de 2025

Logotipo de MetaLogotipo de Meta. Foto: AP | Archivo
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