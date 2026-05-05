Hallan los Presuntos Restos de Empresario Hotelero Desaparecido al Interior de un Cocodrilo

Fueron hallados los presuntos restos de un empresario hotelero desaparecido al interior de un enorme cocodrilo que fue extraído de un río, en Mpumalanga, Sudáfrica.

Se cree que el empresario sudafricano fue devorado por el reptil de 4.5 metros de largo tras el hallazgo de restos humanos al interior del espécimen.

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Las investigaciones señalan que un anillo encontrado en el vientre del cocodrilo de 500 kilogramos pertenecía a Gabriel Batista, de 59 años, quien fue arrastrado por las inundaciones.

Prueba de ADN a huesos y la carne hallados adentro del cocodrilo

Las autoridades sudafricanas dieron a conocer que se iban a realizar las pruebas de ADN a los huesos y la carne hallada dentro del cocodrilo del Nilo, la especie más grande de África.

¿Cómo sacaron del río al enorme cocodrilo?

El animal fue abatido desde un helicóptero y después rescatado de un río infestado de cocodrilos en el este de Sudáfrica en una operación policial, antes de que se le practicara la autopsia.

El capitán Johan “Pottie” Potgieter, comandante de una unidad de buceo de la policía, declaró a medios locales sobre la operación:

"Además de tener el estómago repleto, no se movió ni intentó meterse en el río a pesar del ruido de los drones y el helicóptero".

Las autoridades confirmaron que se encontraron restos humanos al interior del cocodrilo y seis tipos diferentes de zapatos. Esto indicaría que habría matado a otras personas.

Coche de hotelero quedó atrapado al intentar cruzar un puente bajo el río

Las primeras investigaciones han revelado que el vehículo de Batista se atascó cuando intentaba cruzar un puente bajo en el río crecido por las inundaciones.

Cuando los agentes llegaron al lugar, estaba vacío, lo que hizo sospechar que había sido arrastrado por la corriente, declaró el coronel Mavela Masondo, portavoz de la policía provincial de Mpumalanga, a la cadena nacional SABC.

La familia de la presunta víctima no quiso hacer declaraciones hasta que se conocieran los resultados de las pruebas de ADN. Destaca que la esposa de Batista había estado con el equipo de buceo de la policía todos los días.

Las autoridades estuvieron cuatro días sobrevolando el río con drones y helicópteros durante la búsqueda y ahí se descubrió un cocodrilo con el vientre hinchado tomando el sol en una pequeña isla.

De inmediato un francotirador de la policía abatió al cocodrilo desde un helicóptero y lo trasladó desde el río hasta un parque nacional cercano.

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Con información de N+

HVI