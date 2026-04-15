Capturan y Reubican a Cocodrilo Hallado en el río Pilón en Villagrán, Tamaulipas

En atención a un reporte realizado por un agricultor y personal del Ayuntamiento de Villagrán, personal de la Guardia Estatal aseguró y trasladó a un cocodrilo para su correcta reubicación.

El reptil fue visualizado en primera instancia por un agricultor, quien mencionó, se encontraba trabajando en las inmediaciones del río Pilón cuando se percató de la presencia de un cocodrilo.

Capturan Cocodrilo en el Río Pilón de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

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Reubican a Cocodrilo Hallado en el Río Pilón

Previniendo accidentes y daño a la fauna, capturó al reptil y se comunicó con personal del Gobierno Municipal, quienes, a su vez, realizaron el reporte a elementos de la Coordinación Municipal Villagrán de la Guardia Estatal.

El animal fue trasladado al destacamento de la Guardia Estatal en este municipio y se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

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¿Qué Hacer Si Me Encuentro un Cocodrilo?

En los últimos años, los avistamientos de cocodrilos en zonas urbanas de Tamaulipas se han vuelto cada vez más frecuentes, sobre todo en municipios de la zona sur y centro del estado. Estos reptiles suelen aparecer en canales, lagunas, ríos e incluso en calles o patios, especialmente después de lluvias intensas o inundaciones.

Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil han emitido recomendaciones claras para saber cómo actuar de forma segura si te topas con uno:

No intentes acercarte, alimentarlo ni tomarle fotos de cerca. Los cocodrilos pueden desplazarse rápidamente, incluso en tierra. Se recomienda mantenerse al menos a 10 metros de distancia. Aunque parezcan inmóviles, pueden reaccionar de forma agresiva si se sienten amenazados. No intentes capturarlo ni ahuyentarlo por tu cuenta. En Tamaulipas, puedes llamar al número de emergencias 911 o directamente a la unidad local de Protección Civil o Bomberos. Si el cocodrilo se encuentra cerca de zonas habitadas, asegúrate de que los menores y animales no se acerquen. En algunos casos, estos reptiles pueden permanecer varias horas en el mismo sitio. En lagunas, ríos o canales, evita nadar o caminar por la orilla si hay reportes recientes de cocodrilos. No tires comida ni desperdicios, ya que esto puede atraerlos.

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