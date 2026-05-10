Hantavirus en EUA: Pasajero de Crucero da Positivo y Se Dirige a Nebraska

Un pasajero estadounidense del crucero MV Hondius dio positivo a Hantavirus durante el operativo de repatriación aérea hacia Estados Unidos, informaron autoridades sanitarias estadounidenses. Además, otro de los viajeros presenta síntomas leves.

Ambos pasajeros son trasladados, hacia Estados Unidos, en unidades de biocontención como medida preventiva en el puente aéreo coordinado por el Departamento de Estado, con apoyo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica (ASPR) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

¿Qué es el Hantavirus y Cuáles son sus Síntomas?

17 repatriados en total

En total, 17 ciudadanos estadounidenses son evacuados desde el crucero afectado por la variante andiense del hantavirus y serán llevados inicialmente al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes de ASPR, ubicado en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Nebraska Medicine, en Omaha, Nebraska.

Las autoridades indicaron que, al llegar a los centros especializados, cada pasajero será sometido a una evaluación clínica y recibirá atención médica según su estado de salud.

Van a casa

Noventa y cuatro de los aproximadamente 150 pasajeros y tripulantes del Hondius, de 21 países, del crucero afectado por un brote de hantavirus, iniciaron el domingo su regreso a casa desde la isla española de Tenerife, en una operación de repatriación que tendrá su segunda y última jornada este lunes, cuando partirán los dos últimos vuelos y el barco zarpará rumbo a Países Bajos.

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