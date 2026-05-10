¿Qué Está Pasando con el Hantavirus Hoy? Estos son los Países Afectados por Cepa Andes

Luego de la llegada a Tenerife del crucero MV Hondius, donde se registró el mortífero contagio de hantavirus, evoluciona la preocupación por si crecerá el contagio con la llegada de los pasajeros a sus países de origen. Por ello, te contamos qué está pasando con el hantavirus hoy 10 de mayo 2026 y la lista de países afectados hasta el momento.

Este domingo, cerca de 100 ocupantes fueron desembarcados horas después de su llegada al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en una operación de evacuación a sus países que finalizará mañana lunes.

Los pasajeros toman diferentes vuelos que los han llevado a sus lugares de origen. Para mañana lunes está previsto que lo hagan otros 24.

¿Qué está pasando con el hantavirus hoy?

En rueda de prensa, la ministra española de Sanidad, Mónica García, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, explicó que hoy se realizaron siete vuelos.

Transportaron a personas de ocho nacionalidades y en el previsto por Países Bajos viajaron ciudadanos de once nacionalidades distintas, dijo la ministra, que precisó que la jornada se ha desarrollado con total normalidad y seguridad.

El avión militar que traslada a los 14 pasajeros españoles que estaban en el navío despegó del aeropuerto Tenerife Sur con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital militar.

¿Cuáles son los países afectados con hantavirus?

Argentina

Cabo Verde

Países Bajos

Reino Unido

Estados Unidos

Dinamarca

Alemania

Filipinas

Singapur

Sudáfrica

España

Suiza

Francia

Con información de EFE y AFP.

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