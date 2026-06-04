ICE Detiene 48 Migrantes y Directivos de Empresa de Metales por Venta de Identidades Falsas

Directivos de una empresa de fundición de metales en EUA fabricaban y vendían identificaciones falsas utilizando información obtenida mediante suplantación de identidad

ICE Detiene 48 Migrantes en Carolina del Sur por Identidad FalsaAgentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: Reuters

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Funcionarios del ICE dijeron ya revisan el estatus migratorio de los 48 trabajadores detenidos, entre quienes, según indicaron, había personas que ya habían tenido encuentros previos con la agencia

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