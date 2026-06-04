ICE Detiene 48 Migrantes y Directivos de Empresa de Metales por Venta de Identidades Falsas

Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a 48 trabajadores de una empresa de fundición de metales de Carolina del Sur tras una investigación de dos años sobre inmigrantes con documentos de identidad falsos.

Seis personas enfrentan cargos estatales, entre ellas, dos altos directivos de la planta, anunciaron las autoridades el jueves 4 de junio de 2026.

ICE detiene a trabajadores

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron a los trabajadores bajo custodia por presuntas infracciones migratorias, y el gerente de la planta y el director de recursos humanos de la empresa fueron arrestados ante señalamientos de que contrataron a sabiendas a inmigrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal, dijo el fiscal general estatal Alan Wilson en una conferencia de prensa.

Directivos de empresa vendían identificaciones falsas a migrantes

Los directivos de la empresa fueron acusados formalmente por un jurado investigador estatal, junto con otras cuatro personas señaladas de fabricar y vender identificaciones federales y estatales falsas utilizando información obtenida mediante suplantación de identidad.

“Queremos enviar un mensaje de que esto no se trata de ir tras personas que tratan de alimentar a su familia”, manifestó Wilson. “Esto no es ir tras compañías o negocios que, sin saberlo, contratan a personas en situación irregular. Se trata de ir tras algo mucho más grande, ya saben, una conspiración de personas en toda Carolina del Sur para suplantar identidades, para crear tarjetas falsas del Seguro Social, licencias de conducir falsas, documentos migratorios falsos”.

Se prevé que los dos directivos de la empresa comparezcan en las próximas horas ante el tribunal del condado de Richland en Columbia para enfrentar cargos de conspiración criminal y fraude de identidad para obtener empleo. Hasta el momento, se ignora si contaban con abogados que pudieran responder a las acusaciones.

¿Cuál es la empresa acusada de falsificar documentos?

Se trata de Burnstein von Seelen, fundada en 1985, es una empresa de fundición de metales que utiliza distintas aleaciones de cobre, latón y bronce para fabricar componentes, según su sitio web. Está ubicada en el condado de Abbeville, con una población de alrededor de 25 mil habitantes, en el oeste de Carolina del Sur, no lejos de la frontera con Georgia, a unos 145 kilómetros al oeste de Columbia.

Funcionarios del ICE dijeron ya revisan el estatus migratorio de los 48 trabajadores detenidos, entre quienes, según indicaron, había personas que ya habían tenido encuentros previos con la agencia y algunas a las que se había ordenado deportar anteriormente.

Las autoridades dijeron que la investigación continúa y que eran posibles más acusaciones formales y arrestos.

HVI