Irán Amaga con Atacar Instalación Nuclear Israelí Si se Busca Un cambio de Régimen Islámico

Irán atacará la central nuclear israelí ‌de Dimona si ⁠Israel y ‌Estados Unidos ‌intentan ⁠un cambio de régimen en la república ‌islámica, ‌informó el miércoles la agencia de ‌noticias ‌semioficial ISNA, citando a un funcionario militar iraní.

En tanto, las fuerzas de seguridad iraquíes ha incautado este miércoles una plataforma móvil de lanzamiento de cohetes que transportaba dos misiles listos para ser disparados contra un país vecino en la zona del distrito de Zubair, al sur de Basora, informaron el jueves fuentes de seguridad.

La operación se ha llevado a cabo con base en información de inteligencia precisa proporcionada por el Servicio Nacional de Seguridad de Irak, tal y como han señalado las fuentes a Reuters.

Irán Mantiene Cerrado el Estrecho de Ormuz

Senado de EUA rechaza un proyecto de ley para detener la guerra con Irán

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este miércoles un proyecto de ley para detener la guerra del presidente Donald Trump contra Irán, en una muestra temprana de apoyo a un conflicto que se ha extendido rápidamente por todo Oriente Medio y para el cual Washington no tiene una estrategia clara de salida.

La iniciativa de ley, conocida como una resolución sobre los poderes de guerra, ha fracasado con un resultado de 47 votos a favor y 53 en contra. Brindaba a los legisladores la oportunidad de exigir la aprobación del Congreso antes de que se lleven a cabo nuevos ataques. La votación los ha obligado a tomar postura sobre una guerra que determinará el destino de los militares estadounidenses, de innumerables vidas y de la región.

Historias recomendadas:

Con información de AP y Reuters