Juez Federal Frena Detenciones de ICE en Oregón; Exige Orden Judicial para Arrestar a Migrantes

Los agentes de inmigración de Estados Unidos en Oregon deberán abstenerse de realizar arrestos sin órdenes judiciales, salvo que exista un riesgo real de fuga, resolvió este miércoles un juez federal.

El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar como parte de una propuesta de demanda colectiva que impugna la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de detener a inmigrantes durante operativos de control intensificados, una estrategia que críticos han calificado como de “arrestar primero y justificar después”.

Medidas similares, como el ingreso de agentes migratorios a propiedades privadas sin una orden judicial, han generado alarma entre organizaciones de derechos civiles en distintos puntos del país, en el contexto de los esfuerzos de deportación masiva impulsados por el presidente Donald Trump.

En un memorando difundido la semana pasada, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), subrayó que los agentes no deben efectuar arrestos sin una orden administrativa emitida por un supervisor, a menos que exista causa probable para creer que la persona podría huir del lugar.

Sin embargo, el juez escuchó testimonios que indican que agentes en Oregon han llevado a cabo detenciones sin cumplir con esos requisitos, ni demostrar que existiera un riesgo de fuga.

Zar de la Frontera de EUA Pide a Manifestantes no Interferir con las Labores de los Agentes de ICE

Detienen a abuelo pese a permiso de trabajo vigente

Entre los casos expuestos se encuentra el de Víctor Cruz Gamez, uno de los demandantes, un abuelo de 56 años que reside en Estados Unidos desde 1999. Cruz Gamez declaró ante el tribunal que fue arrestado y recluido durante tres semanas en un centro de detención migratoria, pese a contar con un permiso de trabajo vigente y una solicitud de visa en trámite.

Kasubhai calificó las acciones de los agentes en Oregon —incluido el uso de armas durante detenciones por faltas administrativas de carácter civil— como “violentas y brutales”, y expresó su preocupación por la presunta negación del debido proceso a personas atrapadas en redadas migratorias.

“El debido proceso exige que quienes ostentan un gran poder ejerzan una gran moderación”, afirmó el juez. “Esa es la piedra angular de una república democrática fundada en nuestra Constitución, y creo que la estamos perdiendo”.

La demanda fue presentada por el bufete de abogados sin fines de lucro Innovation Law Lab.

