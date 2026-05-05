Matan a Creadora de Contenido Afuera de su Casa; Pâmela Guimarães Publicaba Contenido de Belleza

La creadora de contenido Pâmela Guimarães fue asesinada afuera de su casa, donde estaban sus cuatro hijos. Las autoridades investigan el ataque contra la influencer, ocurrido el 1 de mayo.

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Asesinan a influencer en su casa

Los hechos ocurrieron en la localidad de Sertanópolis, ubicada en estado de Paraná, al sur de Brasil, localidad que cuenta con apenas 15 mil habitantes. La mujer de 26 años se encontraba afuera de su casa, cuando un automóvil se detuvo enfrente.

Según testigos, una persona llamó a Pâmela Guimarães desde el interior del vehículo, ella se habría dado la vuelta para ingresar a su hogar, cuando fue atacada a disparos.

La influencer fue trasladada a un hospital, donde murió ante la gravedad de las heridas. Las autoridades locales anunciaron una investigación para dar con el responsable del crimen.

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Influencer asesinada publicaba contenidos de belleza en Instagram

El asesinato de Pâmela Guimarães ha cimbrado a la comunidad de Sertanópolis, especialmente porque los cuatro hijos de la influencer estaban en su casa en el momento del asesinato.

Pâmela Guimarães era una influencer con diez mil seguidores en Instagram. Hija de un pastor, la mujer compartía en sus redes sociales contenido sobre belleza, su vida cotidiana y sus hijos.

Tras el asesinato, decenas de seguidores suyos han dejado mensajes de desconcierto en su perfil de Instagram. Muchos de ellos enviaron condolencias a la familia, mientras que otros afirmaban haber encontrado inspiración en sus contenidos.

Por ejemplo, la usuaria Valquiria Ramos Acosta escribió:

“Qué tristeza 4 niños sin su madre. En uno de sus videos ella dijo que estaba perdida y tratando de cambiar su vida”.

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