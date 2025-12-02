Atacan a Balazos a Precandidato Presidencial de Perú, Rafael Belaúnde Llosa; Resulta Ileso

El precandidato presidencial del partido político Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima de un ataque a balazos cuando conducía su vehículo en el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete, 140 kilómetros al sur de Lima, Perú. El parabrisas, en el lado del conductor, registró tres orificios de bala. El político resultó ileso.

Sin embargo, el ataque al precandidato Belaúnde, según el exprimer ministro Pedro Cateriano, fue "un mal inicio de la campaña" y rechazó el ataque, en referencia a los comicios generales que se realizarán el 12 de abril de 2026.

La semana anterior, otro precandidato a diputado, Percy Ipanaqué Navarro, fue asesinado por sicarios en la región Piura, mil kilómetros al norte de Lima.

¿Cómo fue el ataque que sufrió Rafael Belaúnde Llosa?

El candidato presidencial, Rafael Belaúnde Llosa, se trasladaba en su automóvil por Cerro Azul, donde tiene un negocio inmobiliario, cuando recibió varios disparos que impactaron en el parabrisas, aunque sin llegar a herirlo de gravedad, de acuerdo con las imágenes compartidas por su agrupación política en las redes sociales, donde se le ve con manchas de sangre en la cabeza y la camisa.

¿Cuál es el estado de salud de Rafael Belaúnde Llosa?

Tras el ataque, Rafael Belaúnde Llosa acudió a la comisaría policial de Cerro Azul para presentar la respectiva denuncia. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, declaró, al Canal N, que el candidato estaba supervisando unos terrenos que son de su propiedad en la provincia de Cañete, donde se ubica Cerro Azul, y que al salir del lugar fue atacado desde una motocicleta.

El jefe policial confirmó que Belaúnde se encuentra bien y que no había recibido ninguna amenaza de ningún tipo.

Al respecto, un equipo de la división de Homicidios y Criminalística están en el lugar de los hechos para investigar el atentado ocurrido hoy martes 2 de diciembre de 2025.

#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete. No se presentaron heridos.

Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.… pic.twitter.com/KN4Uvb7sJ8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 2, 2025

La Policía Nacional informó, en su cuenta de la red social X, que ha activado el Plan Cerco para atender el ataque y agregó que "no se presentaron heridos" (pese a que el candidato evidencia manchas de sangre en las imágenes compartidas en redes sociales) y que sus unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.

¿Quién es Rafael Belaúnde Llosa?

Rafael Belaúnde Llosa, de centro derecha, es uno de los 39 precandidatos presidenciales que se prevé participen en las elecciones presidenciales convocadas para 2026 en Perú, donde se elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031 y donde, luego de más de treinta años, el país volverá a tener un Parlamento bicameral con Congreso y Senado.

Es nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985)

