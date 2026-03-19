Bukele Propone Cadena Perpetua para Menores de Edad en El Salvador; ¿Qué Delitos Contempla?

El gobierno de Nayib Bukele propuso este jueves 19 de marzo 2026, una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores de edad de 16 a 19 años, que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas de El Salvador.

La iniciativa será sometida a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.

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Dicha propuesta amplía la reforma constitucional que fue aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa, que endurece con la imposición de cárcel de por vida a los "homicidas, violadores y terroristas".

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El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, justificó la iniciativa ante comisiones de la Asamblea, porque los jóvenes son "recurso humano barato, impune y reciclable para las organizaciones criminales".

"Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad".

La propuesta de reforma se basa en otras medidas que Bukele ha tomado en su guerra contra las pandillas salvadoreñas, la cual comenzó cuando declaró el estado de emergencia en marzo de 2022 tras una ola de violencia pandillera.

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