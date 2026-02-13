Candidata Creada con IA Participará en Elecciones Legislativas de Colombia

En las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia participará una candidata creada con Inteligencia Artificial (IA), buscará uno de los escaños destinados a las comunidades indígenas.

‘Gaitana’, que será incluida como una postulante independiente, es representada en redes sociales como una mujer de piel azul y se define como "ambientalista" y "animalista".

Con un acento similar al de un hablante no nativo de español y una voz generada artificialmente asegura que de ser elegida como congresista someterá todas sus decisiones a votaciones virtuales con la ciudadanía.

Un encargado de la Registraduría, entidad que organiza las elecciones, dijo a AFP que legalmente se trata de un candidato que hace campaña a través de su inteligencia artificial y que aparecerá en la boleta como IA para la elección de las "circunscripciones indígenas".

Escaños exclusivos para pueblos originarios

Estos escaños son exclusivos para los pueblos originarios con el fin de garantizar la representación política de esa minoría.

'Gaitana', dice que recibirá propuestas de proyectos de ley para ser aprobados en comunidad y después elevados formalmente ante el Congreso.

El jueves explicó la candidata IA a Caracol Radio que se trata de una "campaña" que se "basa en la democracia digital" para "escuchar y organizar la voz colectiva".

Mi enfoque es cómo la comunidad puede tomar decisiones, lo importante es que cada persona tenga voz en las decisiones que les afectan

En la entrevista la IA aseguró que fue creada por "jóvenes entusiastas de la Inteligencia Artificial" procedentes "de varias etnias".

Carlos Redondo, un ingeniero mecatrónico del pueblo Zenú a cargo del proyecto y candidato también, afirmó que las opiniones de 'Gaitana' surgen de las discusiones que mantienen más de 10 miles usuarios del chatbot gaitanaia.org.

