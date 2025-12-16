Chile Apoyaría una Intervención de EUA Para Acabar con la “Narcodictadura” en Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, expresó este martes 16 de diciembre de 2025 su respaldo a una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela durante una conferencia de prensa en la capital argentina.

En declaraciones a los medios, Kast planteó que una acción de este tipo resolvería problemas vinculados con lo que calificó como una "narcodictadura" en el país sudamericano.

Video: José Antonio Kast se Convierte en Nuevo Presidente de Chile.

Esto afirmó el político chileno al ser consultado sobre la posibilidad de una intervención estadounidense:

No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo

Kast argumentó que Chile, como país pequeño, no podría intervenir directamente en la situación venezolana, pero manifestó que su nación es víctima del terrorismo que, según sus palabras, implica tener una dictadura en la región. Agregó que una intervención de Estados Unidos beneficiaría a toda Latinoamérica, Sudamérica e incluso países europeos.

El presidente electo cuestionó la legitimidad del mandatario venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de haberse apropiado de una elección democrática. En ese contexto, hizo un llamado a organismos internacionales y países que afirman respetar las políticas internas de cada nación a aplicar ese principio de manera consistente.

Las reglas internas de Venezuela son claras: hubo una elección democrática y alguien se la robó, y ese alguien es el señor (Nicolás) Maduro

Además de estos señalamientos sobre la situación política venezolana, Kast acusó a Maduro de negar el ingreso a migrantes venezolanos que desean regresar a su país. Según el político chileno, el gobierno venezolano prefiere que permanezcan en el extranjero enviando remesas, una práctica que anticipó no continuará para los migrantes irregulares.

Estas declaraciones se enmarcan en el anuncio previo de Kast sobre conversaciones que ha mantenido con otros presidentes de la región para establecer un "corredor humanitario" destinado a devolver migrantes irregulares a sus países de origen.

Durante su campaña electoral, Kast defendió políticas que incluyen la construcción de muros y vallas fronterizas, el uso de la violencia contra el narcotráfico, reducción millonaria del gasto público y la expulsión masiva de migrantes irregulares que se encuentran en Chile.

Con información de EFE.

