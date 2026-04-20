Funcionarios de EUA se Reúnen con el Gobierno Cubano: Exigen Liberación de Presos Políticos

El gobierno cubano confirmó que este lunes se reunió recientemente con funcionarios estadounidenses en la isla, en medio de la creciente tensión entre ambos países por el bloqueo energético estadounidense al país caribeño.

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Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos declararon el viernes que diplomáticos estadounidenses viajaron a la isla a principios de abril por primera vez desde 2016, en una nueva iniciativa diplomática. Ni funcionarios estadounidenses ni cubanos han precisado la fecha exacta de la reunión ni la identidad de los funcionarios estadounidenses que participaron.

Alejandro García del Toro, subdirector general de Asuntos de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, indicó el lunes que la delegación estadounidense incluyó subsecretarios de Estado y que la delegación cubana contó con representantes de rango de viceministro de Relaciones Exteriores.

Condiciones para levantar sanciones de EUA a Cuba

Entre las condiciones para el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba, Washington presiona al gobierno cubano para que ponga fin a la represión política, libere a los presos políticos y liberalice su economía.

A finales de enero, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba. Trump también ha amenazado con intervenir en el país, y el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo la semana pasada que su país está preparado para luchar si eso llegara a suceder.

¿Qué rechaza el gobierno cubano?

Medios estadounidenses reportaron lo que rechaza el Gobierno cubano es que se le "impongan reformas políticas o económicas como requisito", argumenta el texto de Razones de Cuba.

Se informó además, que la parte cubana insistieron en "la eliminación del cerco energético contra el país", un "tema de máxima prioridad", en referencia al bloqueo petrolero impuesto por Washington a la isla desde enero.

El medio Axios afirmó que en la reunión bilateral participó Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, de quien se informó previamente que había sido clave en el inicio de estos diálogos.

Según Granma, que no aportó nombres, por parte de Estados Unidos participaron en el encuentro "secretarios adjuntos del Departamento de Estado", mientras que Cuba estuvo representada "al nivel de viceministro de Relaciones Exteriores".

Las informaciones estadounidenses también coinciden en señalar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prefiere la vía diplomática con Cuba, pero que no descarta la intervención militar si La Habana no mueve las fichas a su debido tiempo.

En este sentido, Trump evitó contestar al ser interrogado sobre las informaciones de la semana pasada que aseguraban que el Departamento de Guerra de Estados Unidos estaba ultimando planes para una posible intervención militar en Cuba.

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Con información de N+

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