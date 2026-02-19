Explosión de Pipa de Gas LP en Chile Deja Cuatro Muertos y 17 Heridos | FOTOS

El ministro de Salud de Chile, Bernardo Martorel, rectificó la cifra de heridos y muertos tras la explosión de una pipa de gas en una autopista; primero mencionó que sumaban cinco fallecidos y después la ajustó a cuatro decesos y 17 lesionados.

Vista aérea del combate al fuego por la explosión de un camión que transportaba gas en Chile. Foto: Reuters

La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital. El conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que provocó un incendio. Se desconocen por ahora las causas del accidente.

El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó "a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector".

El siniestro tardó varias horas en ser controlado en Chile. Foto: Reuters

¿Dónde fue la nueva explosión de una pipa con gas LP?

La nueva explosión de una pipa con gas LP sucedió en la intersección de la autopista más importante de Chile, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un depósito de vehículos, informó la policía chilena.

Dimensiones de pipa siniestrada en Chile. Foto: Reuters

"Ha significado personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladadas a distintos centros de salud", indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Además, agregó, que al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a algunos centros de salud.

Investigan fuga en alguna de las válvulas de la pipa

Daños en autos tras incendio y explosión de una pipa de gas en Chile. Foto: Reuters

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas. Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".

Videos mostraban grandes llamas provocadas por el accidente

En redes sociales circularon diversos videos que mostraban las grandes llamas provocadas por el accidente en un sector de la ⁠ comuna capitalina de Renca, cercana a una importante autopista y una ‌zona ‌industrial. Así lo dio a conocer el general de la policía, Víctor Vielma.

Un camión que ‌transportaba gas líquido, por causas que se están investigando, el conductor pierde el control del camión y colisiona

La Fiscalía investigaba las causas del volcamiento del camión de la empresa local Gasco, probablemente por exceso de velocidad. Puntualizó de la siguiente manera la fiscal Macarena Cañas, quien confirmó la muerte del chofer del camión siniestrado.

La hipótesis es determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de ‌uno o varios de los conductores

La empresa dijo que dispondría toda la información pertinente para ayudar con la investigación.

Reportan heridos graves tras explosión en Chile

El ‌gobernador de Santiago, ‌Claudio Orrego, había señalado más temprano que en el conteo inicial había decenas de vehículos impactados en el entorno de la explosión y comentó que la mitad de las personas heridas tenían cuadros de gravedad.

En el amplio perímetro restringido del suceso, los bomberos trabajaban en un proceso de enfriamiento y consumo controlado de las llamas para evitar cualquier situación adicional de ‌riesgo.

Desde la hora del suceso, poco después de las 8:00 hora local, las labores se extendieron hasta horas de la tarde. La onda explosiva alcanzó a vehículos que transitaban por una autopista aledaña. También llegó a empresas cercanas, pero sin provocar ‌mayor impacto que vehículos quemados.

El comandante de bomberos encargado dijo al inicio de la tarde ‌que la onda se extendió entre 150-200 metros y ya se contabilizaban más de 50 vehículos impactados.

Con información de N+

HVI