Video | Fuertes Vientos Derriban Réplica de Estatua de la Libertad, en Brasil

Las ráfagas por encima de los 90 km/h provocaron el colapso de una réplica de la Estatua de la Libertad de la tienda departamental Havan, en la Región Metropolitana de Porto Alegre, en Río Grande do Sul, Brasil.

En videos publicados en redes sociales, se ve el momento que la efigie empieza a ceder hasta que cae de su base, dentro del estacionamiento de esta tienda en el municipio de Guaíba.

Tras caer, la cabeza y el brazo que sostiene la antorcha quedaron destruidos. En el video, se puede escuchar el poder del viento y también ver cómo algunos automovilistas mueven sus autos antes de la caída.

Ante el temporal, la estatua de 24 metros quedó recargada sobre el pedestal que la mantenía en pie. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni otros daños de consideración.

Comienza retiro de estatua

Tras observar las condiciones en las que quedó la estatua de Havan, las autoridades comenzaron con el retiro de la estructura, para la que usaron una gran grúa y la ayuda de cuadrillas de trabajadores.

De acuerdo con medios locales, la empresa informó que todas sus estatuas cuentan con los permisos técnicos y que la zona fue aislada para evitar cualquier problema.

Esta representación fue colocada en 2020, cuando se abrió la megatienda, y su altura total, es decir, la estatua y el pedestal, era de 35 metros.

