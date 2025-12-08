Luego de Explosión Cerca de Cárcel, Reportan 13 Presos Muertos: ¿Qué Pasó?

Este lunes 8 de diciembre de 2025, autoridades de Ecuador informaron que 13 reclusos fueron encontrados muertos en la cárcel de Machala, un penal que ya ha sido escenario de hechos violentos recientes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el hallazgo ocurrió ayer después de que la policía intervino luego de escuchar una explosión en el exterior del recinto.

¿Qué ocurrió en la cárcel de Machala?

Tras la revisión, se reportó 13 PPL (personas privadas de la libertad) fallecidas. Al momento se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales de muerte.

Así lo dijo la agencia penitenciaria en un mensaje a la prensa, en el que agregó que la inspección se realizó después de una "detonación de un artefacto explosivo en los exteriores" de la cárcel.

Según medios locales, las muertes se produjeron por asfixia y el estallido a unos 100 metros de la instalación correspondió a un dron cargado con explosivos usado para distraer a los uniformados.

Video relacionado: Captan Impresionante Motín en Cárcel de Machala, Ecuador.

Cárcel, escenario de otros hechos violentos

Cabe señalar que en este penal se han registrado incidentes violentos en los últimos meses.

En noviembre, al menos 31 reclusos murieron, la mayoría de ellos por asfixia, en otro incidente. Mientras que a finales de setiembre otro ataque entre reclusos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

Ecuador ha enfrentado una ola de disturbios penitenciarios mortales en los últimos años, que han causado el fallecimiento de cientos de reclusos.

Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en "hechos violentos" al interior de las cárceles ecuatorianas desde 2020.

El gobierno del presidente Daniel Noboa, que se ha comprometido a adoptar una postura firme contra la delincuencia, atribuye la violencia a bandas rivales que luchan por el dominio y el control territorial.

Con información de Reuters y AFP.

spb