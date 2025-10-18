Fotos y Videos: Manifestantes Atacan con Flechas a Policías Durante Protesta en Bogotá, Colombia

Un total de cuatro policías heridos por flechas y otros artefactos fue el saldo de la movilización realizada por sectores sociales alrededor de la embajada de Estados Unidos, en Bogotá, Colombia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó en su cuenta de X que un grupo de personas atacó a los uniformados durante la marcha, luego de que ordenara la intervención policial.

Unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas

De acuerdo con el político, los cuatro policías lesionados quedaron con heridas en la cara, pierna y brazos, durante la protesta convocada por el Congreso de los Pueblos.

Este movimiento social nacional nació en 2010, y articula a organizaciones indígenas, jóvenes, afrodescendientes y campesinos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, divulgó videos en los que se veía a uno de los uniformados con una flecha clavada en su brazo.

Esto no es manifestación. Es intento de homicidio

¿Cuáles son las exigencias del Congreso de los Pueblos?

Desde el pasado martes, el movimiento ha realizado diferentes protestas y actos simbólicos que incluyen exigencias de infraestructura, planeación urbana, seguridad en los territorios y acceso a tierras.

Por su parte, el Congreso de los Pueblos publicó en X que los policías antimotines atacaron la movilización, la cual describieron como "beligerantemente pacífica".

Agregó que buscaban acercarse a la legación estadounidense para rechazar las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, el cual calificaron de genocidio y las acciones militares de EUA en el Caribe.

Respecto al uso de las flechas por parte de grupos indígenas, el movimiento argumentó que forman parte de sus medios ancestrales de defensa.

Las comunidades indígenas que han salido con nosotros a esta movilización nacional portan sus arcos y sus flechas ancestrales como mecanismos de defensa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó que la manifestación se saliera de control e informó que uno de los grupos del Congreso de los Pueblos se tornó violento.

Un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la embajada con varios jóvenes heridos con flechas

Historias recomendadas:

Con información de AP

ICM