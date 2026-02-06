Matan en México a Santiago Gallón, Narco Ligado a Homicidio del Futbolista Andrés Escobar: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que fue asesinado en México un narcotraficante vinculado con la muerte a balazos del futbolista colombiano Andrés Escobar, quien marcó un autogol en el Mundial de 1994.

“Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México”, anunció el mandatario colombiano hoy, 6 de febrero de 2026, en una publicación en redes sociales.

El central de la Selección de Colombia fue baleado en Medellín días después de marcar un gol en contra, ante Estados Unidos, durante un partido de la fase de grupos del torneo celebrado en ese país. Y en la investigación del homicidio aparecía el nombre de Santiago Gallón Henao.

Un crimen que sacudió a Colombia

El crimen de Andrés Escobar sacudió al mundo del futbol y a Colombia en general, pues vivía una de sus épocas más cruentas por la violencia del narcotráfico luego de la muerte dos años atrás a manos de uniformados de Pablo Escobar, que no parentesco con el deportista.

Según versiones, Santiago Gallón Henao y su hermano Pedro David increparon e insultaron a Andrés Escobar en una discoteca la noche del 2 de julio de 1994, solo 10 días después del autogol.

¿Quién mató al futbolista?

El chofer de los hermanos Gallón Henao, Humberto Muñoz, admitió haber disparado al futbolista de 27 años, supuestamente para defender a sus jefes en una situación de peligro. El sujeto fue condenado a 43 años de cárcel en 1995 y recobró la libertad en 2005 al recibir una rebaja de condena.

Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento y pasaron 15 meses en prisión sin llegar a ser juzgados.

En 2015, los hermanos fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico.

Fueron señalados como miembros de La Oficina de Envigado, una organización criminal heredera del Cartel de Medellín de Pablo Escobar.

José Guillermo Gallón Henao, otro de sus hermanos, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de tener negocios con Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Petro señala a Santiago como autor del crimen

Este viernes, Gustavo Petro indicó que Santiago Gallón fue asesinado el jueves en México y lo señaló como autor del crimen contra el defensor, que en aquel momento jugaba para Atlético Nacional.

El mandatario informó que el asesinato del deportista acabó con la imagen internacional de Colombia.

Santiago Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar que venía de jugar un mundial de fútbol. El hecho acabó con la imagen internacional del país.

Según medios colombianos, el asesinato del narcotraficante ocurrió en Toluca, en el estado de México.

Con información de AFP.

