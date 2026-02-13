Presidente de Cuba Agradece a Claudia Sheinbaum Envío de Ayuda Humanitaria
Este jueves, dos barcos de la Marina-Armada de México atracaron en La Habana con 813 toneladas de víveres y otros artículos
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el envío de ayuda humanitaria proveniente de México, luego de que dos barcos de la Marina atracaran en La Habana con 813 toneladas de insumos y artículos.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario caribeño agradeció a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, la ayuda proferida por el gobierno y pueblo de nuestro país.
Gracias, querida @Claudiashein. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material"
Díaz-Canel Bermúdez agregó que el significado de estos víveres van más allá de un aporte material para la sociedad cubana.
En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a #México
Atracan el Papaloapan e Isla Holbox en La Habana
Los buques Papaloapan e Isla Holbox de la Armada de México atracaron en La Habana con 536 toneladas de alimentos, como frijol, arroz, aceite, sardinas, atún y productos cárnicos, y 277 toneladas de leche en polvo.
Mientras que las escuelas de nivel básico en la Isla redujeron los horarios ante la crisis energética. A pesar de las dificultades en el transporte público, familias buscan que los niños sigan asistiendo a clases.
Una iniciativa ha buscado aliviar el problema de la acumulación de basura en La Habana vieja.
Con una flota de triciclos eléctricos, voluntarios ayudan a limpiar el centro histórico, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
