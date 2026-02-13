Presidente de Cuba Agradece a Claudia Sheinbaum Envío de Ayuda Humanitaria

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció el envío de ayuda humanitaria proveniente de México, luego de que dos barcos de la Marina atracaran en La Habana con 813 toneladas de insumos y artículos.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el mandatario caribeño agradeció a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, la ayuda proferida por el gobierno y pueblo de nuestro país.

Gracias, querida @Claudiashein. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material"

Díaz-Canel Bermúdez agregó que el significado de estos víveres van más allá de un aporte material para la sociedad cubana.

En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a #México

Atracan el Papaloapan e Isla Holbox en La Habana

Los buques Papaloapan e Isla Holbox de la Armada de México atracaron en La Habana con 536 toneladas de alimentos, como frijol, arroz, aceite, sardinas, atún y productos cárnicos, y 277 toneladas de leche en polvo.

Mientras que las escuelas de nivel básico en la Isla redujeron los horarios ante la crisis energética. A pesar de las dificultades en el transporte público, familias buscan que los niños sigan asistiendo a clases.

Una iniciativa ha buscado aliviar el problema de la acumulación de basura en La Habana vieja.

Con una flota de triciclos eléctricos, voluntarios ayudan a limpiar el centro histórico, una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

