Jair Bolsonaro Sufre Accidente y su Esposa Dice que "No Está Bien"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió un accidente en la celda de la Policía Federal, donde cumple condena de 27 años por golpismo en Brasilia, Brasil.

Según reportes de redes sociales, Bolsonaro se cayó de la cama durante la noche y se golpeó la cabeza contra un mueble de su celda.

Esposa reporta demora en atención médica

Michelle Bolsonaro informó sobre el incidente a través de sus redes sociales. Según la exprimera dama, el expresidente "no se encuentra bien" y sólo recibió atención médica esta mañana, horas después del accidente.

En su publicación, Michelle Bolsonaro detalló que su esposo tuvo una crisis mientras dormía durante la madrugada, lo que provocó la caída. Debido a que el cuarto permanece cerrado, el expresidente recibió atención médica hasta que el personal acudió a llamarlo para la visita matutina.

La exprimera dama indicó que se encontraba en espera junto a un médico para conocer detalles sobre los primeros auxilios brindados tras el incidente.

Regreso reciente a prisión

El incidente ocurrió después de que Bolsonaro regresara a su celda. El líder de la ultraderecha brasileña fue recluido nuevamente tras recibir el alta médica luego de haber sido sometido a cuatro operaciones en los ocho días en que estuvo hospitalizado.

Bolsonaro abandonó el Hospital DF Star de Brasilia y fue conducido hasta la sede de la superintendencia de la Policía Federal de la capital brasileña en una caravana de vehículos policiales con una nutrida escolta de motociclistas.

El exmandatario cumple desde noviembre su condena en una celda especial de la institución policial, que el 24 de diciembre pasado abandonó luego de que la Corte Suprema autorizara su conducción al hospital para ser sometido a una cirugía de corrección de dos hernias inguinales.

Rechazo a prisión domiciliaria

Su regreso a prisión se produjo pocas horas después de que la máxima corte rechazara la nueva petición de prisión domiciliaria por motivos humanitarios presentada por los abogados del capitán de la reserva del Ejército.

Los abogados alegaron que la salud del exmandatario está muy debilitada tras cuatro operaciones a las que fue sometido, ya que sus médicos aprovecharon para realizarle tres cirugías destinadas a resolverle las crisis de hipo de que se queja hace varios meses.

En una rueda de prensa, sin embargo, los médicos del líder de la ultraderecha brasileña afirmaron que, pese a que no solucionaron totalmente las crisis de hipo, la salud del expresidente está estable, por lo que autorizaron el alta.

En la sentencia en la que negó el nuevo recurso, el magistrado Alexandre de Moraes afirmó que por ahora no se cumplen los requisitos legales para la concesión de la prisión domiciliaria, especialmente ante las reiteradas violaciones del condenado a las medidas cautelares que le fueron impuestas cuando cumplía provisionalmente la condena en su residencia.

Moraes recordó que Bolsonaro destruyó la tobillera electrónica con la que se le controlaban sus movimientos en un aparente intento de fuga.

Según sus médicos, tanto la cirugía para la corrección de las hernias inguinales a la que fue sometido el 25 de diciembre, como las tres diferentes operaciones para el bloqueo de los nervios frénicos bilaterales del diafragma con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo, fueron realizadas como estaba previsto.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la Corte Suprema por liderar un complot para intentar perpetuarse en el poder después de perder las elecciones presidenciales de 2022 ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Con el juicio concluido y ya sin derecho a nuevos recursos, la única esperanza de Bolsonaro para recuperar su libertad, o al menos reducir su pena, es una ley de amnistía a los condenados por los actos golpistas que es discutida en el Congreso.

Con información de EFE.

