Sheinbaum Ve Lejana Posible Intervención de Estados Unidos en México y Apuesta por Diálogo
La presidenta compartió cómo es la comunicación con el Gobierno de Estados Unidos
Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 6 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que ve lejana la intervención de Estados Unidos en México y que se debe priorizar el diálogo.
Ante estas circunstancias lo que debe hacer es comunicarse, el diálogo, privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición y principios pero buscamos el diálogo siempre y afortunadamente tenemos una mu buena comunicación.
Asimismo, la presidenta volvió a pronunciarse sobre lo acontecido en Venezuela y precisó que en México no se permite la intervención, en N+ te contamos los detalles en “No Podemos Estar de Acuerdo Nunca con que Un País Invada a Otro”, Dice Sheinbaum.
