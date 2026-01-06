Sheinbaum Ve Lejana Posible Intervención de Estados Unidos en México y Apuesta por Diálogo

Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 6 de enero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, precisó que ve lejana la intervención de Estados Unidos en México y que se debe priorizar el diálogo.

Ante estas circunstancias lo que debe hacer es comunicarse, el diálogo, privilegiamos el diálogo por encima de todo, tenemos nuestra posición y principios pero buscamos el diálogo siempre y afortunadamente tenemos una mu buena comunicación.

Video: ¿Gobierno de Venezuela Va Por Represalias contra Habitantes que Celebraron Captura de Maduro? Esto Se Sabe

Nota relacionada: ¿Fue Legal la Operación para Capturar a Maduro en Venezuela? Esto Dice la Legislación de EUA.

Asimismo, la presidenta volvió a pronunciarse sobre lo acontecido en Venezuela y precisó que en México no se permite la intervención, en N+ te contamos los detalles en “No Podemos Estar de Acuerdo Nunca con que Un País Invada a Otro”, Dice Sheinbaum.

