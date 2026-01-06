“No Podemos Estar de Acuerdo Nunca con que Un País Invada a Otro”, Dice Sheinbaum

En su conferencia matutina de hoy, 6 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela e hizo énfasis en que no está de acuerdo en que se invada a otro país.

Además, resaltó que "solo el pueblo de Venezuela" puede decidir sobre los asuntos de su país y que aun cuando existan posturas encontradas respecto al régimen de Nicolás Maduro, ello no justifica una acción armada o injerencista.

Es muy importante para toda la propaganda que ha habido contra Venezuela, para quienes no han estado de acuerdo con el régimen e Maduro o el chavismo en Venezuela es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente, eso no podemos estar de acuerdo nunca, incluso, la derecha aquí.

Video: Imágenes Satelitales del Antes y Después de Venezuela por Ataques de EUA

En breve más información.