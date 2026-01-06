Inicio Nacional “No Podemos Estar de Acuerdo Nunca con que Un País Invada a Otro”, Dice Sheinbaum

La presidenta señaló que "solo el pueblo de Venezuela" puede decidir ante los problemas en su país

Una mujer en conferencia de prensa

La presidenta Sheinbaum destacó que ningún país debe invadir a otro. Foto: Gobierno de México

En su conferencia matutina de hoy, 6 de enero de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su postura sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela e hizo énfasis en que no está de acuerdo en que se invada a otro país. 

Además, resaltó que "solo el pueblo de Venezuela" puede decidir sobre los asuntos de su país y que aun cuando existan posturas encontradas respecto al régimen de Nicolás Maduro, ello no justifica una acción armada o injerencista.

Es muy importante para toda la propaganda que ha habido contra Venezuela, para quienes no han estado de acuerdo con el régimen e Maduro o el chavismo en Venezuela es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente, eso no podemos estar de acuerdo nunca, incluso, la derecha aquí.

En breve más información. 

Claudia Sheinbaum Pardo
