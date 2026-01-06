Estados Unidos Elimina Alusiones al Cártel de los Soles y Deja de Señalar a Maduro como su Líder

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) informaron hoy 6 de enero de 2026 sobre la eliminación de algunas alusiones al llamado Cártel de los Soles, en la nueva acusación a Nicolás Maduro, a quien dejaron de señalar como presunto líder del grupo.

El 3 de enero de 2026 Nicolás Maduro fue detenido por fuerzas estadounidenses en Venezuela y luego llevado a Estados Unidos.

El 5 de enero de 2026, Maduro se presentó ante una Corte, donde se dijo no culpable de los cuatro cargos que le imputan.

La nueva audiencia de Maduro está prevista para el 17 de marzo de 2026.

México se ha posicionado en torno a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, mostrando desacuerdo.

Estados Unidos quita alusiones al Cártel de los Soles

De acuerdo con la agencia EFE, desde 2020 se señalaba a Nicolás Maduro como quien "ayudó a gestionar y en última instancia, a liderar el Cártel de los Soles a medida que ascendía al poder en Venezuela".

En la nueva imputación modificada por la Fiscalía luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, "se rebaja el lenguaje del texto anterior y se eliminan las alusiones al supuesto cártel como una organización real, aunque mantienen los señalamientos al venezolano por tráfico de drogas".

En la mañana de este martes, durante una reunión de republicanos, el presidente Donald Trump aseguró que en Caracas, Venezuela, hay una cámara de tortura y dijo sobre Nicolás Maduro que es una persona "violenta y ha matado a millones de personas".

El documento revisado en torno a las acusaciones contra Maduro refleja que el venezolano "participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes".

Además, señala que las ganancias producto de actividades delictivas llegan a funcionarios corruptos que "operan en un sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cártel de los Soles".

EFE detalló que "esta es una de las apenas dos menciones en el texto actualizado al supuesto grupo, cuyo nombre proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos. Como contraste, en la acusación de 2020 el término aparece decenas de veces".

Estados Unidos designó oficialmente en 2025 al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.

Previamente lo había catalogado como grupo terrorista global especialmente designado (SDGT).

En Venezuela piden inmunidad para Maduro

Por su parte, Reuters informó que el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, pidió este martes que se considere inmunidad para Nicolás Maduro.

Saab solicitó al juez estadounidense que supervisa el caso de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro que reconozca su falta de jurisdicción y la inmunidad, y añadió que tres fiscales investigarán las muertes ocurridas durante la operación militar estadounidense que depuso a Maduro el fin de semana.

