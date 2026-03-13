Detienen en Bolivia a Sebastián Marset ¿Quién es el Narco Uruguayo Buscado por EUA?

Este viernes, 13 de marzo de 2026, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos de América (EUA) y considerado uno de los más importantes del Cono Sur, fue detenido en Bolivia, informó una fuente del Ministerio de Gobierno boliviano.

Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela, Paraguay y Brasil. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía 2 millones de dólares por información que llevara a su captura tras la "más grande" investigación de "crimen organizado contra tráfico de cocaína en la historia de Paraguay".



"Sebastián Marset fue detenido este viernes en la madrugada. Fue un operativo de la Policía boliviana", señaló un funcionario del gobierno boliviano que prefirió no revelar su identidad.

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Marset será extraditado a EUA

El operativo para la detención de Marset se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados.

Marset fue llevado al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad, donde fue introducido a un avión con matrícula estadounidense, según fuentes del ministerio de gobierno boliviano.

Enrique Riera, ministro de Interior de Paraguay, declaró para medios que su país también gestionará su extradición, aunque lo más probable es que termine en Estados Unidos.

"No sería raro que haya un acuerdo de alto nivel, por la gravedad del delito, para que vaya a Estados Unidos, o finalmente sea extraditado acá. Lo importante es que está detenido", dijo Riera.

¿Quién es el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset?

Marset es un narcotraficante uruguayo que purgó una pena por narcotráfico en su país entre 2013 y 2018. Emigró en 2019 a Bolivia y se estableció en Paraguay, aunque se movía entre varios países del Cono Sur.

En julio de 2023 había huido de la casa donde residía justamente en Santa Cruz un día antes de un megaoperativo de la policía boliviana para capturarlo, junto a su esposa y sus hijos. Su mujer se encuentra actualmente detenida en Paraguay tras haber sido detenida en España.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció en mayo de 2025 la apertura de un acta de acusación contra Marset por "lavado de dinero" procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Las investigaciones de las autoridades norteamericanas señalan que el detenido lideró una red que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, 11 de ellas decomisadas en el puerto de Antwerp, en Bélgica.

Cartwright Weiland, un alto cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley estadounidense, señaló entonces que el uruguayo era "uno de los fugitivos más buscados en todo el cono sur" y "objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay".

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú.

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Con información de N+ y AFP

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