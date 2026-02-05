Atentando contra Senador Jairo Castellanos en Colombia Deja 2 Muertos

Este jueves 5 de febrero se registró un atentado contra la caravana del senador Jairo Castellanos, quien no viajaba en los vehículos. El ataque contra el equipo del político colombiano dejó un saldo de dos guardaespaldas muertos.

Los hechos ocurrieron en la región de Arauca, que colinda con Venezuela y donde hay una fuerte presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sujetos armados atacaron uno de los vehículos de la caravana y robaron otro.

El senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) no viajaba en el convoy y se encuentra ileso. Al respecto, Armando Benedetti, ministro colombiano del Interior, explicó en un video publicado en X, antes Twitter:

Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, está bien pero profundamente conmovido, llorando, por la muerte de sus escoltas.

El funcionario del gobierno de Colombia precisó que Jairo Castellanos, quien actualmente se encuentra en campaña para buscar su reelección, se encontraba en la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare.

La comitiva viajaba desde el departamento de Norte de Santander para encontrarse con el político. Además, Benedetti señaló que la camioneta robada en el atentado sigue sin ser hallada:

Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal. El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él.

Denuncian ola de violencia política en Colombia

Organizaciones no gubernamentales denunciaron una ola de violencia política previo a las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia.

Al respecto, Human Rights Watch (HRW) denunció que las campañas quedaron empañadas por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de derecha, quien fue atacado durante un mitin en la localidad de Fontibón, al poniente de Bogotá.

