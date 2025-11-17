Trump Reitera que "Probablemente" Hable con Maduro; Y Acusa a Venezuela de Hacerle Daño a EUA

Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió que "probablemente" hable, en un "periodo corto de tiempo", con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

En conferencia de prensa, además, Trump aseguró que Venezuela le ha hecho mucho daño a EUA en materia narcotráfico y migración. Después fue cuestionado sobre si enviaría tropas estadounidenses a Venezuela, a lo que respondió que "no descarta nada".

No descarto nada... Trajeron a cientos de miles de personas a nuestro país... No me agradan las personas que gobiernan Venezuela

Es el segundo día consecutivo que Trump dice que podría tener una conversación con Maduro, ayer, desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida, dijo:

Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar

Tensión EUA y Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela creció a finales de agosto pasado, cuando el gobierno de Trump envió tropas navales en el sur del Caribe, con el supuesto objetivo de combatir el tráfico de drogas.

Apenas el pasado 11 de noviembre, el portaaviones Gerald Ford fue desplegado en el Caribe y que se suma a buques de guerra, aviones F-35 y un submarino nuclear que ya están en la región, cerca de Venezuela.

EUA designará al Cártel de los Soles como organización terrorista

En tanto, Estados Unidos anunció que designará como organización terrorista al Cártel de los Soles, organización criminal, que EUA acusa es presuntamente liderada por el presidente Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que su país designará al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera y calificó a Maduro como "ilegítimo". De acuerdo con el Departamento de Estado, dicha designación se llevará a cabo el próximo lunes 24 de noviembre.

