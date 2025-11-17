Mexicanos Cantan 'Cielito lindo' a Fátima Bosch en su Llegada a Tailandia Rumbo a Miss Universo

Decenas de mexicanos recibieron a Fátima Bosch con matracas y coreando Cielito Lindo a su llegada a Bangkok, capital de Tailandia. Este gesto fue tomado como una reafirmación de identidad, solidaridad y orgullo frente a la controversia que marcó su paso por Miss Universo 2025.

Su hermano Bernardo estuvo presente durante este momento y en un video que se volvió viral, se muestra cómo él la abraza, la consuela y le susurra palabras de aliento mientras la canción resuena alrededor.

¿Qué pasó con Fátima Bosch en Tailandia?

Este recibimiento se produce en un momento complejo para Bosch: semanas atrás, el director de Miss Universo en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, la llamó “tonta” y la acusó ante su organización de no atender sus solicitudes, lo que desencadenó un enfrentamiento público.

Tras la reacción de Fátima, quien decidió abandonar la sala y denunciar el maltrato recibido, la joven se convirtió en noticia a nivel mundial. Su postura le valió un reconocimiento generalizado, ya que decidió continuar en la competencia y decidió destacar la importancia de demostrar a otras mujeres que no deben quedarse calladas ante las injusticias y la violencia.

La presión en redes sociales y medios llevaron a Nawat a emitir disculpas públicas; sin embargo, en ninguna de ellas mencionó a Fátima de manera directa. Sus palabras se limitaron a expresar que lamentaba si alguna o varias de las delegadas se habían sentido afectadas por su comportamiento.

La Embajada de México en Tailandia también juega un papel discreto pero fundamental. Según reportes, ha mantenido comunicación constante con Bosch y su familia para asegurarle respaldo diplomático durante su estancia.

La final del certamen de belleza se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

