Detienen a Empresaria que Mató a 2 Niñas con Fruta Envenenada; la Llaman "Asesina de Frambuesas"

Zulma García Castro una importante empresaria de vehículos eléctricos para alquiler, con una maestría por la Universidad de Maryland, fue detenida por la muerte de dos amigas adolescentes, quienes murieron envenenadas con frambuesas. Ahora la llaman la "Asesina de las Frambuesas".

En abril pasado, dos adolescentes de 13 y 14 años murieron envenenadas en Colombia, el caso cobró relevancia internacional, ya que Zulma Guzmán fue detenida en Londres, justo cuando presuntamente intentaba quitarse la vida al intentar lanzarse al río Támesis.

La empresaria era buscada por el homicidio de Inés de Bedout, de 14 años, y a su amiga, Emilia Forero, de 13 años, quienes murieron después de comer una frambuesa con chocolate en su casa el pasado 3 de abril.

Ahora está bajo custodia en Londres mientras se recupera y luego será extraditada.

¿Cómo envenenó a las jóvenes con frambuesas?

Según las primeras investigaciones de la Fiscalía de Colombia, ya declaró el hombre que entregó las frambuesas, también se investigan las direcciones desde donde se hizo el pedido.

Después del doble homicidio, la empresaria salió del país, según reportó Migración de Colombia. Viajó primero a Brasil, luego a Argentina y finalmente llegó a Europa.

¿Qué sustancia contenían las frambuesas envenenadas?

Las jóvenes arrojaron rastros de talio en sus organismos. El talio es un metal pesado, utilizado en productos como pesticidas, desinfectantes, y se usa en algunas industrias como la electrónica y la fabricación de vidrio.

Debido a su alta toxicidad su uso se ha sido restringido.

La hipótesis principal señala que Guzmán presuntamente tenía una relación a escondidas con el padre de una de las niñas.

¿Quién es Zulma Guzmán, la "Asesina de las frambuesas"?

Zulma Guzmán Castro es economista.

Tiene una maestría por la Universidad de Maryland.

Participó en Shark Tank Colombia, en el que empresarios apoyaron su proyecto.

Es fundadora de Car B, empresa de vehículos eléctricos para alquiler

