Liberan a 130 Escolares Nigerianos que Continuaban Secuestrados en Escuela Católica

Los 130 escolares nigerianos que permanecían secuestrados desde noviembre en una escuela católica del estado de Níger fueron liberados, informó el domingo el portavoz del presidente Bola Tinubu, Bayo Onanuga. Con esta acción, asciende a 230 el total de estudiantes puestos en libertad tras uno de los mayores secuestros masivos registrados en el país en los últimos años.

En una publicación en X, Onanuga señaló que los alumnos llegarán el lunes a la ciudad de Minna, donde se reencontrarán con sus padres para las celebraciones de Navidad. Añadió que la liberación fue resultado de una operación liderada por los servicios de inteligencia militar.

The remaining 130 schoolchildren abducted by terrorists at St Mary’s Catholic School in Papiri, Niger State, on November 21, have now been released. They are expected to arrive in Minna on Monday and rejoin their parents for the Christmas celebration.



One hundred were released… pic.twitter.com/tqiK4bR80r — Bayo Onanuga, OON, CON (@aonanuga1956) December 21, 2025

Alivio

Los estudiantes forman parte de más de 300 alumnos y 12 miembros del personal que fueron secuestrados por hombres armados en la madrugada del 21 de noviembre en el internado católico St Mary’s, ubicado en la aldea de Papiri. En el momento del ataque, 50 niños lograron escapar, según la Asociación Cristiana de Nigeria.

Secuestran a 315 Alumnos y Maestros en Escuela Católica de Nigeria

El gobierno nigeriano había informado el 8 de diciembre del rescate de 100 personas secuestradas. La confirmación de la liberación de los 130 restantes ha generado alivio, tras la indignación provocada por el deterioro de la seguridad en el norte del país, donde bandas armadas atacan con frecuencia escuelas para exigir rescates. Este tipo de secuestros se ha intensificado desde la captura de 276 niñas en Chibok por el grupo Boko Haram en 2014.

