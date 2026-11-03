Internacional

Inundaciones y Fallas de Equipo Alteran la Votación en al Menos Tres Zonas de EUA

Un condado de Nueva York usa bolsas de emergencia para boletas que las máquinas no aceptan

Falla de Sistema y Lluvias Alteran Arranque de la Votación en un Condado de FloridaUna mujer sostiene una pegatina mientras sale de un centro de votación en la iglesia Union Congregational durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Foto: Reuters

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