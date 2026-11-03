Inundaciones y Fallas de Equipo Alteran la Votación en al Menos Tres Zonas de EUA

Inundaciones en Florida y en la Nación Navajo, y una falla de máquinas en el condado de Westchester, Nueva York, alteraron la votación de las elecciones intermedias de este martes, informaron autoridades electorales y locales.

En Florida, las autoridades electorales informaron de que 21 centros de votación, distribuidos en ocho condados, fueron trasladados por las lluvias persistentes y las inundaciones. Los cambios se concentraron sobre todo en la costa atlántica central y meridional, aunque también alcanzaron a algunos condados del interior. Los funcionarios notificaron a los votantes por mensaje de texto y correo electrónico, y colocaron avisos en los centros originales para dirigirlos a las nuevas ubicaciones.

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En el condado de Broward, a unos cuarenta kilómetros al norte de Miami, la apertura de las 7:00 horas (12:00 GMT) se retrasó 20 minutos por una falla en un nuevo mecanismo de seguridad. El supervisor de elecciones, Joe Scott, explicó en conferencia de prensa que, por la redistribución de distritos electorales que el estado realizó tarde, algunas personas dentro de un mismo recinto recibieron boletas distintas. El sistema de códigos de barras buscaba evitar que el personal entregara la boleta equivocada, pero algunos votantes recibieron un mensaje de error que indicaba que usaban una boleta incorrecta, algo que no era cierto. El problema quedó resuelto a las 7:20.

Scott pidió disculpas a quienes esperaron, reconoció que algunas personas se marcharon sin votar y no pudo estimar cuántas. Instó a quienes se fueron a regresar y aseguró que el recuento de votos no se vio afectado.

"Nadie votó con la boleta incorrecta", afirmó Scott.

También en Broward, las inundaciones obligaron a mover un centro de la ciudad de Davie, del club social Paradise Village al parque Tree Tops, a unos seis kilómetros por carretera. Algunos residentes expresaron su frustración en redes sociales y advirtieron que ciertos votantes podrían no llegar a su centro por las inundaciones. La organización Common Cause instó a los votantes a verificar su centro con los supervisores electorales.

"Hoy ha sido una mañana bastante complicada", afirmó Amy Keith, directora estatal de la organización en Florida.

En Nueva York, un problema a nivel de todo el condado de Westchester hizo que las máquinas no aceptaran boletas de papel. La Junta Electoral del Condado de Westchester informó que las boletas se colocaban en bolsas de emergencia naranjas mientras se resolvía la falla, y aseguró que permanecerán seguras, vigiladas y serán contadas. La votación continuó en el condado.

Westchester, ubicado al norte de Manhattan, a lo largo del río Hudson, tiene más de un millón de residentes e incluye las ciudades de Yonkers y White Plains. Algunos de sus votantes decidían una reñida contienda por la Cámara de Representantes entre el representante Mike Lawler y su oponente demócrata, Cait Conley, quienes pidieron a los electores permanecer en la fila. La fiscal general del estado, Letitia James, señaló que su oficina estaba en contacto con funcionarios electorales estatales y locales.

En el suroeste, la Administración Electoral Navajo informó que cambió la ubicación de cinco centros de votación por las inundaciones: dos en Arizona y tres en Nuevo México. La reserva de la tribu, con más de 298 mil miembros, rodea el Monumento de los Cuatro Puntos (Four Corners), donde convergen Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. La zona sufre importantes inundaciones desde octubre: los ríos se desbordaron y algunos residentes tuvieron que ser evacuados.

CT