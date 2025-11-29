Maduro Activa “Plan Especial” para Repatriar a Venezolanos Varados por Suspensión de Vuelos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la activación de un “plan especial” para garantizar el retorno de ciudadanos venezolanos que quedaron varados en el extranjero tras la suspensión de múltiples vuelos, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. La medida incluye también la facilitación de itinerarios de salida para quienes necesiten viajar fuera del país.

Rodríguez señaló, a través de un mensaje publicado en Telegram, que el ejecutivo ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para exigir “el cese inmediato” de lo que calificó como una acción “ilegítima e ilícita”.

Trump Advierte a Aerolíneas y Pilotos por Cierre Total del Espacio Aéreo de Venezuela

Además, acusó al gobierno de Estados Unidos de responder a una supuesta solicitud de la dirigente opositora y actual Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para “bloquear el espacio aéreo” venezolano. Machado, actualmente en la clandestinidad, recibirá el galardón el próximo 10 de diciembre en Oslo.

Tensión en aumento

La tensión aumentó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicara en su red social un mensaje en el que pide a aerolíneas y pilotos considerar el espacio aéreo de Venezuela “cerrado en su totalidad”.

La declaración no incluyó detalles operativos, pero se sumó al aviso emitido días antes por la Administración Federal de Aviación (FAA), que recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a una “situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Tensión EUA-Venezuela: Cártel de los Soles Ya Está en Lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras

Como consecuencia de las advertencias, varias aerolíneas —entre ellas Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines— suspendieron sus operaciones hacia y desde Venezuela.

El gobierno venezolano otorgó un plazo de 48 horas para la reanudación de vuelos y, tras no cumplirse, revocó los permisos de tráfico aéreo de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, TAP y Latam Colombia.

Con información de EFE

Historias recomendadas:

Detallan Avances en Actualización Técnica de Aeronaves Airbus A320 de Viva Aerobus y Volaris

García Harfuch Sostiene Encuentro con Transportistas; Acuerda Fortalecer Seguridad en Carreteras