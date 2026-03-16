Atacan Embajada de Estados Unidos en Irak con Drones y Misiles

Un ataque con drones y misiles alcanzó la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, durante la noche del lunes 16 de marzo y la mañana del día 17. Al menos un dron habría alcanzado a golpear la sede diplomática.

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Drones atacan Embajada de Estados Unidos en Irak

Por la noche se alzó una columna de humo por encima de la sede diplomática de Estados Unidos en Irak. La embajada habría sido atacada con drones y misiles, según informó una fuente de seguridad a la agencia AFP.

Al menos tres drones y cuatro misiles atacaron el recinto ubicado en la Zona Verde de Bagdad, considerada desde la invasión estadounidense de 2003 como el área más segura de la capital iraquí. Según la fuente consultada por AFP, uno de los drones alcanzó a golpear la Embajada de Estados Unidos.

En una serie de videos recopilados por la agencia Reuters se aprecia una fuerte explosión en el edificio, que fue seguido por una alta columna de humo. En las grabaciones también se aprecian drones, posiblemente del modelo Shahed fabricado por Irán, siendo abatidos por las defensas ubicadas alrededor de la embajada.

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La agencia Reuters confirmó la ubicación de los edificios que aparecen en los videos y señaló que no hay versiones previas publicadas en línea, lo que verificaría su autenticidad. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado sobre este ataque ocurrido en el día dieciocho de la guerra con Irán.

Trump afirma que Ejército de Irán está “aniquilado”

La mañana del lunes 16 de marzo, Donald Trump señaló en una conferencia de prensa que el Ejército de Irán había sido “literalmente aniquilado”. Durante la reunión con la prensa, ocurrida tras un almuerzo con la junta directiva del Centro Kennedy, el presidente estadounidense declaró:

“Nuestra poderosa campaña militar contra el régimen iraní ha continuado con toda su fuerza... Han sido literalmente aniquilados. La Fuerza Aérea ha desaparecido. La Armada ha desaparecido... Aparte de eso, les está yendo bastante bien”.

Donald Trump también llamó a otros países aliados a unirse a Estados Unidos para tomar el estrecho de Ormuz, por donde circula gran parte del comercio de hidrocarburos a nivel mundial.

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Con información de AFP