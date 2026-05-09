Ataques Aéreos contra Irán Causan Daños al Palacio de Golestán, Patrimonio de la Humanidad

Los ataques aéreos contra Irán han causado daños significativos al Palacio de Golestán, una edificación declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ubicada en el centro de Teherán.

El Palacio de Golestán, de 400 años de antigüedad, fue dañado por los ataques de Estados Unidos e Israel.

En el sitio considerado Patrimonio de la Humanidad y testimonio de grandeza de la civilización persa, hay cristales rotos de los techos de espejo en el suelo, ventanas reventadas y molduras rotas.

Está ubicado a un costado de la Suprema Corte de Justicia, totalmente destruido por un bombardeo.

La fuerza del ataque dañó al complejo donde se realizaron eventos claves de la realeza iraní, entre ellas la boda del Sha de Irán, Reza Pahlevi con Farah Diba en 1959.

En el Palacio de Golestan, Mohamed Reza Pahlevi que nosotros conocemos como el Sha de Irán, fue coronado cuando lo nombraron rey.

Video: Bombardeos Dañan Patrimonio de la Humanidad en Irán: El Caso del Palacio de Golestán

Gran Bazar

El silencio en los patios y jardines del Palacio de Golestán, contrasta con las miles de personas que caminan, compran y se amontonan en el Gran Bazar.

Es el mercado más antiguo ubicado en el centro de Teherán.

Destaca por la variedad de semillas, frutos secos, nueces, almendras, cacahuates, y sobre todo pistaches.

También hay gran diversidad de especias, en especial el azafrán, esencial en la cocina persa, una de las tradiciones culinarias más antiguas del mundo, pero poco conocida en occidente.

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Con información de Adriana Valasis y Jorge Ulloa, enviados especiales de N+

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