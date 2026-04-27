Buque de Guerra de EUA Bloquea Petrolero con Destino a Irán

El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes 27 de abril de 2026 que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, luego de que intentara dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que entra dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

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Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes", en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

Guided-missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) enforces the U.S. blockade of Iranian ports against M/T Stream after it attempted to sail to an Iranian port, April 26. pic.twitter.com/mPCIp5rLlO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

En cuanto a las incautaciones, sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes ha sido capturados tras operaciones por parte de Estados Unidos, al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Irán denuncia "piratería y robo armado en alta mar"

Por su parte, Irán denunció la operación informada este lunes como un acto de "piratería y robo armado en alta mar", y la vinculó con la reciente incautación de otros petroleros asociados al país, mientras que datos de MarineTraffic sitúan al M/T Stream por última vez en el estrecho de Malaca hace casi dos semanas.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste, mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, luego de que Irán se retirara de Islamabad el fin de semana previo a una tentativa segunda ronda de negociaciones.

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Con información de N+

HV