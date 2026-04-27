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Buque de Guerra de EUA Bloquea Petrolero con Destino a Irán

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El Comando Central de EUA anunció que un destructor de misiles guiados hace cumplir el bloqueo de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní

Buque de Guerra de EUA Bloquea Petrolero de Crudo con Destino a Irán

Buque de Guerra de Estados Unidos bloquea petrolero hacia Irán. Foto: X @CENTCOM

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El Comando Central de Estados Unidos informó este lunes 27 de abril de 2026 que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, luego de que intentara dirigirse a un puerto de Irán, en una acción que entra dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

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Según el CENTCOM, el buque de guerra USS Rafael Peralta llevó a cabo la interceptación el domingo, como parte de lo que calificó como un "bloqueo de puertos iraníes", en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

Aunque no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 39 barcos que transitaban desde o hacia puertos de Irán han sido obligados a detener su marcha de acuerdo con medios locales desde que inició el bloqueo el 13 de abril.

En cuanto a las incautaciones, sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes ha sido capturados tras operaciones por parte de Estados Unidos, al que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Irán denuncia "piratería y robo armado en alta mar"

Por su parte, Irán denunció la operación informada este lunes como un acto de "piratería y robo armado en alta mar", y la vinculó con la reciente incautación de otros petroleros asociados al país, mientras que datos de MarineTraffic sitúan al M/T Stream por última vez en el estrecho de Malaca hace casi dos semanas.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste, mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, luego de que Irán se retirara de Islamabad el fin de semana previo a una tentativa segunda ronda de negociaciones. 

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