Tesoro de EUA Amenaza con Sanciones a Empresas que Presten Servicios a Aerolíneas de Irán

Estados Unidos sancionará a empresas que presten servicios a aerolíneas de Irán. Así lo anunció Scott Bessent, secretario del Tesoro, quien advirtió que esto incluye a quienes presten mantenimiento o vendan combustible.

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Sancionarán a empresas que comercien con aerolíneas de Irán

A través de X, antes Twitter, el funcionario del gobierno de Donald Trump advirtió que las aerolíneas iraníes son objeto de sanciones, por lo que hacer negocios con ellas puede acarrear consecuencias para empresas alrededor del mundo. El secretario del Tesoro escribió:

“Hacer negocios con aerolíneas iraníes sancionadas conlleva el riesgo de exposición a sanciones de EE. UU. Los gobiernos extranjeros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las empresas en sus jurisdicciones no proporcionen servicios a esas aeronaves, incluida la provisión de combustible para aviones, catering, tarifas de aterrizaje o mantenimiento”.

Scott Bessent añadió que la operación “Furia Económica” que Estados Unidos lleva a cabo contra Irán no dudará en dirigirse a terceros:

“Bajo la Furia Económica, el Departamento del Tesoro impondrá la máxima presión sobre Irán y no dudará en actuar contra cualquier tercero que facilite o realice negocios con entidades iraníes”.

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¿En qué consiste la operación “Furia Económica”?

La guerra en Irán no se ha limitado a las ofensivas militares. Aunque el régimen de los ayatolás es objeto de múltiples sanciones desde hace varios años, y está fuera del sistema SWIFT que opera transacciones bancarias entre países, las presiones se han recrudecido este 2026 con el lanzamiento de la operación “Furia Económica”, paralela a la “Furia Épica” que lleva a cabo el Pentágono en Medio Oriente.

Cabe recordar que el 24 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la refinería china Hengli Petrochemical. En un comunicado, el Departamento del Tesoro señaló que las refinerías chinas han desempeñado “un papel vital en el sostenimiento de la economía petrolera de Irán”.

Además, la OFAC advirtió que podría emprender acciones contra aproximadamente 40 navieras y buques que operan como parte de la flota clandestina iraní, que transporta petróleo y productos petroquímicos para el régimen teocrático.

Ese mismo día, la OFAC también sancionó 19 buques señalados por presuntamente pertenecer a la “flota clandestina” de Irán. Muchas de estas embarcaciones navegaban con banderas de Panamá, Vietnam y Hong Kong. En aquella ocasión, Scott Bessent explicó:

“La Operación Furia Económica está asfixiando financieramente al régimen iraní, frenando su agresión en Oriente Medio y contribuyendo a limitar sus ambiciones nucleares”.

Y añadió:

“Por orden del presidente Trump, el Departamento del Tesoro continuará restringiendo la red de buques, intermediarios y compradores de los que Irán depende para transportar su petróleo a los mercados internacionales. Cualquier persona o buque que facilite estos flujos —mediante comercio y financiación encubiertos— se expone a sanciones estadounidenses”.

El pasado 25 de abril, se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini de Teherán. El gobierno iraní señaló que 130 aviones de su flota civil estaban fuera de servicio por los daños recibidos durante los ataques estadounidenses. Por el momento, están abiertos destinos internacionales como Medina, en Arabia Saudita; Mascate, en Omán; y Estambul, en Turquía.

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