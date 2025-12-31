¿Cuáles Son las ONG a las Que Israel Retirará la Licencia para Operar en Gaza y Cisjordania?
El gobierno israelí acusa a empleados de estas organizaciones de haber estado involucrados en actividades terroristas; tendrán que detener sus labores a partir del 1 de marzo
A partir del 1 de enero de 2026, más de 30 ONG que operan en Gaza y Cisjordania tendrán que comenzar a suspender sus actividades, ya que Israel retirará sus licencias de operación.
Un funcionario del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo dijo a EFE que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
De acuerdo con esta instancia, las ONG no entregaron a las autoridades israelíes información completa y verificable de sus empleados.
Además, acusó a Médicos Sin Fronteras (MSF), sin pruebas, de que algunos de sus afiliados estaban vinculados a organizaciones islamistas palestinas "como la Yihad islámica y Hamás".
Los nuevos requisitos
En marzo de 2025, el gobierno de Netanyahu impuso nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG para operar en territorios palestinos ocupados, más allá de detallar los nombres de los trabajadores.
El gobierno estipuló que entre los motivos para denegar los permisos estaban:
- Negar la Existencia de Israel como Estado judío y democrático.
- Promover campañas de deslegitimación contra Israel.
- Instar al boicot.
- Apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.
El Ministerio de la Diáspora señaló que las ONG afectadas ya habían sido notificadas de que sus licencias se revocarían a partir del 1 de enero y que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.
Un golpe devastador
MSF detalló que no habían recibido ninguna comunicación respecto a su estancia en la Franja de Gaza.
Señaló que en caso de que ocurra, sería devastador para los palestinos, pues atiende el 20% de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se dan ahí.
La organización informó que se toma muy en serio los señalamientos hechos por Israel y enfatizó que nunca contrataría a personas que estuvieran participando en actividades militares.
Esta es la lista de las organizaciones a las cuales se les revocará la licencia para operar en territorios palestinos:
- Acción contra el Hambre.
- Action Aid.
- Alianza por la Solidaridad.
- Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda).
- Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón).
- CARE.
- DanChurchAid.
- Danish Refugee Council.
- Handicap International-Humanity and Inclusion.
- Japan International Volunteer Center.
- Médicos del Mundo Francia.
- Médicos del Mundo Suiza.
- Médicos Sin Fronteras Bélgica.
- Médicos Sin Fronteras Francia.
- Médicos del Mundo España.
- Mercy Corps.
- Médicos Sin Fronteras España.
- Norweigan Refugee Council.
- Oxfam Novib.
- Première Urgence Internationale.
- Terre des Hommes Lausanne.
- The International Rescue Committee (IRC).
- WeWorld-GVC 24 - World Vision International.
- Relief International.
- Fondazione AVSI.
- Movimiento por la Paz–MPDL.
- American Friends Service Committee (AFSC).
- Medico International.
- The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia.
- Defense for Children International.
- Medical Aid for Palestinians Reino Unido.
- Caritas Internationalis.
- Caritas Jerusalem.
- Near East Council Churches.
- OXFAM Quebec.
- War Child Holanda.
Con información de EFE
ICM