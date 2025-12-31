¿Cuáles Son las ONG a las Que Israel Retirará la Licencia para Operar en Gaza y Cisjordania?

A partir del 1 de enero de 2026, más de 30 ONG que operan en Gaza y Cisjordania tendrán que comenzar a suspender sus actividades, ya que Israel retirará sus licencias de operación.

Un funcionario del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo dijo a EFE que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".

De acuerdo con esta instancia, las ONG no entregaron a las autoridades israelíes información completa y verificable de sus empleados.

Además, acusó a Médicos Sin Fronteras (MSF), sin pruebas, de que algunos de sus afiliados estaban vinculados a organizaciones islamistas palestinas "como la Yihad islámica y Hamás".

Los nuevos requisitos

En marzo de 2025, el gobierno de Netanyahu impuso nuevos requisitos para otorgar licencias a las ONG para operar en territorios palestinos ocupados, más allá de detallar los nombres de los trabajadores.

El gobierno estipuló que entre los motivos para denegar los permisos estaban:

Negar la Existencia de Israel como Estado judío y democrático.

Promover campañas de deslegitimación contra Israel.

Instar al boicot.

Apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.

El Ministerio de la Diáspora señaló que las ONG afectadas ya habían sido notificadas de que sus licencias se revocarían a partir del 1 de enero y que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.

Un golpe devastador

MSF detalló que no habían recibido ninguna comunicación respecto a su estancia en la Franja de Gaza.

Señaló que en caso de que ocurra, sería devastador para los palestinos, pues atiende el 20% de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se dan ahí.

La organización informó que se toma muy en serio los señalamientos hechos por Israel y enfatizó que nunca contrataría a personas que estuvieran participando en actividades militares.

Esta es la lista de las organizaciones a las cuales se les revocará la licencia para operar en territorios palestinos:

Acción contra el Hambre. Action Aid. Alianza por la Solidaridad. Artsen Zonder Grenzen (Médicos sin Fronteras Holanda). Campaign for the Children of Palestine (CCP Japón). CARE. DanChurchAid. Danish Refugee Council. Handicap International-Humanity and Inclusion. Japan International Volunteer Center. Médicos del Mundo Francia. Médicos del Mundo Suiza. Médicos Sin Fronteras Bélgica. Médicos Sin Fronteras Francia. Médicos del Mundo España. Mercy Corps. Médicos Sin Fronteras España. Norweigan Refugee Council. Oxfam Novib. Première Urgence Internationale. Terre des Hommes Lausanne. The International Rescue Committee (IRC). WeWorld-GVC 24 - World Vision International. Relief International. Fondazione AVSI. Movimiento por la Paz–MPDL. American Friends Service Committee (AFSC). Medico International. The Palestine Solidarity Association (PSAS) Suecia. Defense for Children International. Medical Aid for Palestinians Reino Unido. Caritas Internationalis. Caritas Jerusalem. Near East Council Churches. OXFAM Quebec. War Child Holanda.

