Ministro de Defensa Dice que Israel Desarmará a Hezbolá por Medios Militares y Diplomáticos

Israel Katz, ministro de Defensa, aseguró que Israel desarmará a Hezbolá por medios "militares y diplomáticos".

Durante una ceremonia con motivo del día nacional en memoria de los soldados caídos en las guerras de Israel precisó:

"El objetivo estratégico de la campaña en Líbano es el desarme de Hezbolá (...) mediante una combinación de medidas militares y diplomáticas"

"Actuaremos de la misma manera ante los disparos de trayectoria alta (hacia Israel) procedentes del norte del Litani y de todo el Líbano", agregó, refiriéndose al río Litani, una frontera natural que cruza el sur del Líbano.

Tropas israelíes

A pesar de que el viernes entró en vigor una tregua, las tropas israelíes continúan sobre el terreno en el sur de Líbano.

El domingo, Katz dijo que en caso de verse amenazados los militares utilizarán "toda la fuerza".

Israel ha realizado ataques aéreos en todo el Líbano e invadido el sur del país luego de que el 2 de marzo Hezbolá entrara en la guerra de Medio Oriente en apoyo de Irán.

El lunes un portavoz del ejército israelí, advirtió a los libaneses que no regresen a sus hogares del sur del país pues se considerará las actividades de Hezbolá en la zona como violaciones del alto al fuego.

Para prolongar la tregua actual, Israel y el Líbano continúan negociando bajo mediación de Estados Unidos.

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Con información de AFP

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