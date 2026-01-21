En Defensa del Futbol: Abogan para Evitar que Israel Demuela Campo de Juego en Belén

Israel inició el martes la demolición de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, en inglés) tras la aprobación de una ley que prohíbe a esta oficina tener presencia en el lugar.

El gobierno israelí ha acusado a esta agencia de apoyar a Hamás, lo que esta ha negado en muchas ocasiones. La situación empeoró tras el ataque de milicianos palestinos el 7 de octubre de 2023 a Israel.

A pesar de la ofensiva israelí para comenzar con la demolición de la estructura de la UNRWA, el Ejército de ese país paralizó el proceso del campo de futbol en el campamento de refugiados palestinos en Aida, Belén.

Video relacionado: Tras Dos Años de Guerra, Palestinos Celebran Navidad en Cisjordania

La operación en este conocido campo de futbol, que se extiende colindante al muro de separación israelí sobre Cisjordania, está frenado hasta recibir la orden del gobierno de Israel sobre si seguir o no.

Un vocero del Centro de Juventud de Aida, a cargo del campo, informó a través de un comunicado que no han recibido ningún anuncio oficial.

No hemos tenido ningún papel oficial, que nos haya alcanzado a través de nuestro abogado, o de una carta de la FIFA o la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA)

Entra FIFA y UEFA en el caso

Según el diario israelí Haaretz, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó la posible demolición con el gobierno suizo y el embajador de ese país en Israel, Simon Gissbühler, contactó al Ejército de Israel.

Por su parte, Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, informó el The New York Times, sostuvo conversaciones con la Asociación de Futbol de Israel para defender la preservación del campo.

Este espacio atiende a 250 jugadores, de entre 6 y 19 años, que pertenecen al equipo de futbol ADO Sports Academy, y que tiene también conjuntos femeninos.

Aviso de demolición

En noviembre pasado, soldados israelíes colocaron un letrero anunciando la posible demolición del campo, ya que no contaba con los permisos correspondientes y por violar regulaciones militares.

Las autoridades del campo de Aida arriendan el terreno desde hace 20 años al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores tengan actividades recreativas.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ICM