En Irán la Población Recuerda con Memorial a Víctimas de la Guerra

La sociedad iraní sigue expresando a través de distintas formas el impacto de la guerra en su día a día.

El momento más doloroso para la población iraní llegó desde el primer día de la guerra, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon la escuela primaria Shajaré Tayeb, en la provincia sureña de Minab, donde murieron 165 estudiantes.

Una recreación en la calle muestra las bancas de los niños y el pizarrón de la maestra, así como el techo destruido, los muros derribados y las cortinas quemadas.

El número 165 pintado color rojo en la pared, son las víctimas que sumaron a la primera lista de fallecidos al iniciar la guerra el 28 de febrero.

Al respecto Abas, un ciudadano de Irán, indicó:

“Nosotros hemos estado bajo la opresión de la guerra durante 50 o 60 días. Tenemos la esperanza de que la gente que ha derramado su sangre y ha dado todo, sirva para que las autoridades trabajen para que tengamos un mejor país”

Como parte del memorial de los niños de Minab, sus rostros plasmados cuelgan en lonas alrededor de un edificio.

La muerte de los trabajadores de las compañías de gobierno, de agua y electricidad también es recordada con fotografías.

Video: Población Iraní Recuerda con Memorial a los 165 Niños Asesinados por Bombardeo de EUA e Israel

Guerra y víctimas

Krisini otra ciudadana de Irán, precisó:

“La guerra no puede ser buena para ninguna nación. Nosotros no somos la excepción”

El memorial recuerda a las víctimas más inocentes de la guerra, al menos 237, niñas y niños han muerto durante el bombardeo este país.

Las acciones de resistencia se manifiestan con hombres, mujeres y sobre todo jóvenes en las calles, glorietas y esquinas donde alteran el tráfico vehicular.

Son miles reunidos frente al escenario que entona los rezos frente a la multitud que escucha, repite y motivados ondean las banderas a favor de su país.

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Con información de Adriana Valasis y Jorge Ulloa, enviados N+

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