Se Reactivarán los Vuelos Internacionales en el Aeropuerto Imán Jomeini de Teherán

El gobierno de Irán informó que los vuelos internacionales se reanudarán este sábado en el aeropuerto Imán Jomeini, en Teherán, uno de los dos principales en la capital del país.

Así lo dio a conocer la agencia de noticias ISNA, luego de que el lunes la autoridad de aviación civil anunciara la reapertura, tras el conflicto entre el régimen y la coalición formada por Estados Unidos e Israel.

Esta reactivación de las operaciones también consideraba al segundo gran aeropuerto de Teherán, Mehrabad, tras varias semanas de cierre debido a la guerra iniciada el 28 de febrero.

"Según un anuncio realizado por el aeropuerto Imán Jomeini, los vuelos internacionales hacia Estambul y Mascate (Omán), se reanudarán mañana (sábado) desde este aeropuerto", indicó la agencia ISNA.

Video: La Historia de Martha Rocha: Mexicana en Irán Vive en la Incertidumbre por la Guerra

Apertura aérea

Desde el lunes pasado, el aeropuerto de Mashhad, al noreste del país, ya había reactivado sus operaciones de vuelos internacionales.

El transporte aéreo de pasajeros en Irán se había detenido al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, casi dos meses después de la ofensiva.

Noticia relacionada: ¿Por Qué Guerra en Irán Podría Afectar el Abasto y Precio del Paracetamol en México y el Mundo?

El anuncio se da en medio de la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones, mismas que hasta el momento no se han concretado por recriminaciones de ambos lados.

Por lo que la amenaza de que se reanuden las hostilidades entre los países involucrados sigue en el aire, más allá de una posible solución.

Historias recomendadas:

Con información de AFP

ICM