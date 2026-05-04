EUA Afirma que Hundió 6 Embarcaciones Iraníes en Estrecho de Ormuz mientras Petróleo se Dispara

La tensión en el Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico este lunes 4 de mayo de 2026 tras enfrentamientos directos entre el ejército de Estados Unidos y fuerzas iraníes.

Mientras Washington intenta reabrir el Estrecho de Ormuz bajo el denominado “Proyecto Libertad”, los mercados energéticos reaccionaron con incrementos superiores al 4% y 5% en los precios internacionales del crudo.

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Choque armado y hundimiento de embarcaciones

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), informó que helicópteros militares estadounidenses hundieron seis pequeñas embarcaciones iraníes que atacaban a barcos civiles. Según Cooper, Irán lanzó misiles de crucero, drones y lanchas contra buques mercantes que navegaban bajo protección militar.

Este enfrentamiento se produjo mientras dos buques con bandera estadounidense cruzaban con éxito el estrecho, como parte de una iniciativa para romper el bloqueo de facto mantenido por Teherán desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Petróleo se dispara ante la escalada

La incertidumbre sobre la seguridad en esta vía marítima, por donde transita el comercio global de energía, provocó un repunte inmediato en los precios:

Brent (entrega julio): Cerró con una subida del 5.8%, alcanzando los 114.44 dólares por barril.

Cerró con una subida del 5.8%, alcanzando los 114.44 dólares por barril. WTI (futuros de junio): Repuntó un 4.39%, situándose en 106.42 dólares por barril al cierre de la sesión.

Analistas y navieras expresaron dudas sobre si las aseguradoras asumirán el riesgo de transitar por la zona, dado que Irán ha prometido continuar los disparos contra embarcaciones, calificando el esfuerzo estadounidense como una violación al frágil alto el fuego pactado en abril.

Ataques en Emiratos Árabes Unidos

Por primera vez desde el cese al fuego, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron agresiones en su territorio. Las baterías antiaéreas emiratíes interceptaron 15 misiles y cuatro drones, aunque un impacto en una instalación petrolera en Fujairah provocó un incendio y dejó tres ciudadanos indios heridos.

Alertas de misiles: Se emitieron cuatro alertas que obligaron a residentes a buscar refugio y a aviones comerciales con destino a Dubái y Abu Dabi a dar la vuelta en pleno vuelo.

Se emitieron cuatro alertas que obligaron a residentes a buscar refugio y a aviones comerciales con destino a Dubái y Abu Dabi a dar la vuelta en pleno vuelo. Daños colaterales: El ejército británico reportó dos buques de carga en llamas frente a EAU, mientras que en Omán se registró el ataque a un edificio residencial con dos trabajadores extranjeros heridos.

"Proyecto Libertad" y postura de Trump

El presidente Donald Trump describió la operación como una misión humanitaria para ayudar a cientos de barcos varados en el Golfo Pérsico, advirtiendo que los intentos de detener el paso serán afrontados "con contundencia". Por el contrario, la agencia estatal iraní IRNA calificó el despliegue estadounidense como parte del "delirio" del mandatario.

Aunque Estados Unidos afirma haber establecido una “zona de seguridad reforzada” en aguas de Omán para el tránsito civil, la situación permanece en una "peligrosa escalada" que amenaza con reavivar los combates a gran escala en la región.

Con información de: EFE y AP

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