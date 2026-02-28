Guardia Revolucionaria Iraní Responde: Ataca con Misiles y Drones a Israel
La televisión estatal iraní anunció previamente que el régimen se preparaba para vengarse de Israel con una respuesta fuerte a la operación conjunta de Tel Aviv y Washington
La Guardia Revolucionaria inició una primera oleada de misiles y drones contra Israel, luego de la operación lanzada en conjunto con Estados Unidos sobre su territorio iraní.
En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados
Horas antes, la televisión estatal informó que el régimen se estaba alistando para vengarse de Israel a través de una "fuerte respuesta" tras los ataques.
Irán se está preparando para vengarse y dar una respuesta contundente contra el régimen sionista
Una vez que se anunció la operación contra la República Islámica, Israel alertó a sus ciudadanos de la posibilidad de un contraataque iraní y declaró el Estado de Emergencia.
A través de redes sociales, las Fuerzas Armadas israelíes publicaron poco antes del mediodía (hora local), que las sirenas estaban sonando en todo el país.
Eliminar amenazas
El presidente Estados Unidos, Donald Trump, anunció una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen iraní, al tiempo que pidió al pueblo alzarse para tomar el control en todo el país.
Las conexiones a internet y a la telefonía fueron cortadas en Irán, mientras que las autoridades no han hecho un balance de daños ni de víctimas por los ataques aéreos.
Algunas fuentes señalaron que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue llevado a un lugar seguro y se informó que el presidente Masoud Pezeshkian estaba a salvo.
Con información de EFE
