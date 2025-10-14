Identifica Israel a los Rehenes Muertos Entregados por Hamás

Este martes el Ejército de Israel confirmó la identidad de los 4 rehenes muertos entregados por Hamás como Guy Iluz y Bipin Joshi, de los otros dos fallecidos no se autorizó publicar sus nombres.

Luego de finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, de los cuerpos entregados por Hamás el lunes, en un comunicado el Ejército israelí indicó:

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados

Rehenes

De acuerdo con el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por Hamás después de escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama.

Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte

En tanto, Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado desde un refugio en el kibutz Alumim.

"Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra", señaló el comunicado.

El Ejercito expresó sus condolencias a las familias y afirmó que seguirán haciendo todos los esfuerzos para lograr el retorno de los rehenes e instó a Hamás a cumplir con su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para que los cuerpos de todos los rehenes regresen a sus familias "y reciban un entierro digno".

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos manifestó su apoyo a los allegados y aseguró que no descansarán hasta que los cuerpos de los 24 rehenes fallecidos que siguen en Gaza "sean traídos de regreso a casa".

El plan de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobado por Hamás e Israel contempla la entrega de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, tras la retirada del Ejército a la denominada línea amarilla.

Historias recomendadas

Con información de EFE

LECQ