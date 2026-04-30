¿Irán Derrotó a EUA? Esto Dijo el Ayatolá sobre la Guerra en Oriente Medio

Este jueves 30 de abril de 2026, el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró en un mensaje escrito que Estados Unidos ha sido derrotado en su guerra contra Irán.

"Hoy, dos meses después del mayor despliegue militar y la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región, y la vergonzosa derrota de los aviones de Estados Unidos, se está desarrollando un nuevo capítulo en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".

Así lo dijo Jamenei en el mensaje escrito, el cual fue leído en la televisión estatal.

Mojtaba Jamenei sucedió en el cargo a su padre Alí, asesinado el 28 de febrero al inicio del operativo de Isarael y Estados Unidos.

Desde entonces no ha sido visto en público, y según varias fuentes resultó herido en dicho ataque.

Noticia relacionada: Trump Amenaza a Irán y le Exige Llegar a Un Acuerdo No Nuclear Pronto

Video: A Dos Meses del Inicio de la Guerra contra Irán, EUA Ha Gastado 25 Mil MDD

Bombardeos en sur de Líbano

Por otra parte, el Ministerio de Salud libanés dio a conocer hoy mismo que al menos nueve personas murieron en bombardeos israelíes en el sur de Líbano, pese al alto al fuego que entró en vigor el 17 de abril.

Según el balance provisional del ministerio, entre los fallecidos hay "dos niños y cinco mujeres". Además, reportó otras 23 personas heridas.

Joseph Aoun, presidente libanés, había condenado previamente las "violaciones persistentes" de la tregua por parte de Israel, que combate al movimiento islamista proiraní Hezbolá en el Líbano.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de AFP.

spb