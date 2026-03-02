Suman Más de 500 Muertos en Irán por Ataques de Estados Unidos e Israel.

Al menos 555 personas murieron en Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel lanzada el sábado 28 de febrero, afirmó la Media Luna Roja del país.

Después de los ataques terroristas sionistas-estadounidenses llevados a cabo en varias regiones de nuestro país, 131 ciudades se vieron afectadas hasta ahora y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto

El reporte fue difundido por el grupo humanitario en un mensaje en Telegram.

