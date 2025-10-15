Israel Afirma Que Cuarto Cuerpo Entregado por Hamás No Es de Ningún Rehén

En medio de esta primera fase del acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente, el Ejército de Israel informó que el cuarto cuerpo entregado la víspera por Hamás no pertenece a ninguno de los rehenes que este grupo tenía en cautiverio.

De acuerdo con la dependencia, el cadáver que fue devuelto por el grupo miliciano "no coincide con ninguno de los rehenes", por lo que exigió que se cumpla con lo determinado en el plan de paz.

Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos

La pasada noche, Hamás entregó cuatro cuerpos y aseguró otros cuatro cuerpos, asegurando que pertenecían a rehenes capturados durante el ataque que perpetró el 7 de octubre de 2023.

Queja israelí

Sin embargo, la Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo la mañana de este miércoles que solo tres pertenecían a rehenes cuyas familias fueron informadas.

Los cuerpos identificados por el Instituto Nacional de Medicina Forense son de los rehenes:

Eitan Levy, de 53 años.

El soldado Tamir Nimrodi, de 20 años.

Uriel Baruch, de 35 años.

De esta forma, en Gaza siguen bajo posesión de Hamás 21 cuerpos de rehenes israelíes, que deben ser entregados tras el acuerdo firmado en Egipto.

Israel amenaza con frenar ayuda

El retraso en la entrega de estos cuerpos hizo que el gobierno de Israel amenazara con impedir la ayuda humanitaria por el cruce de Rafah.

Sin embargo, todo quedó en una advertencia y este miércoles se reanudó la entrada de camiones con ayuda hacia la Franja de Gaza.

Video: Primer Día del Regreso a la Ruina en Gaza tras Entrada en Vigor de Primera Fase del Acuerdo de Paz

Hamás ha dicho que tiene dificultades para recuperar los cuerpos debido a que la ciudad está en ruinas y al hecho de que comandantes que conocían la ubicación de los restos murieron.

Incluso la Cruz Roja señaló que la entrega de los cuerpos a sus familiares podría demorar más tiempo por la dificultad de encontrar esos restos "que podrían estar bajo los escombros".

Con información de EFE

