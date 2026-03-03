Israel Aumenta Despliegue Militar al Sur de Líbano; Ejército Libanés Se Repliega.

El ejército israelí ⁠desplegó fuerzas adicionales en el sur Líbano durante la noche, tiempo local, para ocupar lo ​que un portavoz militar describió este martes 3 de marzo ‌como posiciones defensivas para proteger a los civiles israelíes y los sitios estratégicos de cualquier posible ataque de ⁠Hezbolá.

"Sólo estamos en la zona fronteriza de forma ‌defensiva para evitar ataques contra civiles ‌y puntos muy importantes ⁠desde el punto de vista estratégico", dijo el teniente coronel Nadav Shoshani en una rueda de ​prensa ​virtual con ‌periodistas.

El ‌ministro de Defensa, Israel Katz, dijo en un comunicado que había autorizado al ejército ​a avanzar y tomar el control de posiciones adicionales ‌en Líbano ‌después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel el domingo por la noche, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las ‌fuerzas israelíes ocupan cinco posiciones ⁠en el sur de Líbano desde noviembre de 2024.

Fuerzas libanesas desalojan posiciones

Una agencia noticiosa estatal de Líbano informó que el ejército de ese país está desalojando "posiciones avanzadas" en la frontera con Israel.

Un oficial militar libanés dijo al canal saudí Al-Hadath que se lanzaron cohetes de Hezbolá desde el norte del río Litani.

Agregó que el ejército libanés se repliega a 20 posiciones en la frontera con Israel.

Con información de Agencias

